الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

أفادت الزميلة آمال شحادة بأن الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً وهو يبحث في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية، مشيرة الى أن هناك أكثر من سيناريو. ولفتت الى أن الإجتماع جاء في أعقاب التطورات الأخيرة التي حصلت منذ مساء أمس.



وذكرت أن "الأجواء الإسرائيلية واستعدادات الجيش تقول إن هذه الجبهة متجهة نحو تصعيد أمني غير مسبوق منذ وقف اطلاق النار حتى اليوم".

وقالت: "فُهِمَ من مسؤولين أمنيين وعسكريين أن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن للتصرف تجاه لبنان بالطريقة التي تجدها مناسبة".