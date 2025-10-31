بلدة بليدا الحدودية شيّعت ابنها الشهيد

شيّعت بلدة بليدا الحدودية اليوم ابنها العامل في البلدية ابراهيم سلامة الذي استشهد فجر الخميس حين توغّلت وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الى مبنى المجلس البلدي وقتلته بالرصاص بدمٍ بارد بينما كان نائماً في داخله.



وشارك في التشييع جمع من أبناء البلدة حاملين نعشه الملفوف بالعَلَم اللبناني.