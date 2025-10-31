الأخبار
الرئيس عون نوه بتضحيات الجنود الاسبان في "اليونيفيل" لتعزيز الامن والاستقرار في الجنوب .. والاميرال كالديرون أكد استمرار الدعم للجيش اللبناني

2025-10-31 | 11:00
الرئيس عون نوه بتضحيات الجنود الاسبان في &quot;اليونيفيل&quot; لتعزيز الامن والاستقرار في الجنوب .. والاميرال كالديرون أكد استمرار الدعم للجيش اللبناني
الرئيس عون نوه بتضحيات الجنود الاسبان في "اليونيفيل" لتعزيز الامن والاستقرار في الجنوب .. والاميرال كالديرون أكد استمرار الدعم للجيش اللبناني

 استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد الجيش الاسباني الاميرال Teodoro Lopez Calderon، في حضور سفير اسبانبا في لبنان Jesus Santos Aguado،ووفد من الضباط الكبارفي الجيش الاسباني، وذلك في اطار الزيارة التي يقوم بها الاميرال Calderon لتفقد القوة الاسبانية العاملة في اطار قوات "اليونيفيل".

وخلال اللقاء، اطلع الاميرال الاسباني رئيس الجمهورية على الملاحظات التي كوّنها خلال جولته التفقدية في الجنوب، مؤكداً "استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني ولمهمة "اليونيفيل"، لافتاً الى "ان هذا الدعم سوف يستمر من اجل المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب".

وأشار الى انه "مضى على وجود القوة الاسبانية في الجنوب 20 عاماً، عمل خلالها افرادها على تنفيذ القرارات الدولية، إضافة الى نسج علاقات متينة وودية مع أبناء المناطق الجنوبية، لا سيما خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها الجنوب، وما يزال".

من جهته، رحب الرئيس عون بالاميرال كالديرون، شاكراً مشاركة اسبانيا في عداد القوات الدولية العاملة في الجنوب، مقدراً خصوصاً استعداد بلاده لمواصلة مساعدة لبنان على المحافظة على الاستقرار والامن في هذه المنطقة، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني ووحدات عسكرية من عدد من الدول الأوروبية التي أعربت عن رغبتها في الاستمرار في توفير الهدوء والامان في الجنوب.

ونوّه الرئيس عون بالتضحيات التي قدمها الجنود الاسبان منذ ان انتشروا في الجنوب اللبناني قبل 20 عاماً، لافتاً الى انه "لدى الجنوبيين ذكريات لا تمحى عن المساعدات التي قدمها لهم الجنود الاسبان، لا سيما خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على مناطقهم ومنازلهم، فضلاً عن الرعاية الاجتماعية والصحية والخدماتية الأخرى".

واعرب رئيس الجمهورية عن امله في "ان يلبي خلال الأشهر المقبلة الدعوة التي تلقاها للقيام بزيارة رسمية الى اسبانيا"، مقدّراً مواقف العاهل الاسباني الملك فيليب السادس والحكومة الاسبانية، الداعمة للبنان.

