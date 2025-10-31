تدابير سير من مفرق عمشيت وصولًا إلى المدفون اعتبارًا من مساء اليوم بسبب أعمال تخطيط

ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي من الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت لغاية المدفون، اعتبارًا من الساعة 23:00 من مساء يوم الجمعة 31-10-2025، حتّى السّاعة 05،00 من تاريخ 01-11-2025.



علمًا أنه سيتمّ تحويل السير باتّجاه الطّريق البحريّة من مفرق عمشيت باتّجاه طرابلس.



ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.

