رئيس بلدية الجديدة يهنئ الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2024 على تمثيلها الوطن

بلدية الجديدة - البوشرية - السد كانت كرّمت الوصيفة الاولى لملكة جمال لبنان سارة لينا بو جودة للعام 2024، التي ستمثّل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون التي تُنظم في تايلند في تشرين الثاني المقبل.



رئيس البلدية، أوغست باخوس، هنّأ بو جودة على تمثيلها الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تمثل فخرًا للمنطقة.