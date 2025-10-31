البساط لـ"جدل": لا خلافات داخلية حول المفاوضات مع صندوق النقد... وإعادة الودائع أولوية والحكومة لن تحمّل الدولة ما يفوق قدرتها

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ان "الكلام مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كان داعمًا، وهناك نقاشات، ولكن لا خلافات ولسنا على انقسام كما يُشاع".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI " لبنان توجه إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بموقف موحّد، وكان هناك تحضيرات كثيفة قبل الذهاب الى المفاوضات مع الصندوق ولم يكن هناك خلافات لبنانية داخلية، وعودة الامان وسيادة الدولة شرطان مسبقان لاعادة الازدهار واستبعد ان ننطلق بقوة من دون السير بالمسارين السياسي والاقتصادي".



واضاف "هناك نقاشات حول مقاربة صندوق النقد الدولي للبنان وأعتبر أن مقاربته علمية لكن هناك أمور رفضناها، مثل نقاشه حول القطاع المصرفي والتعامل مع هيكلة المصارف والودائع ولن أغوص أكثر في التفاصيل حالياً، والحكومة اللبنانية لن تتراجع عن اعادة الودائع واعادة هيكلة المصارف بطريقة حيوية ولن تحمّل الدولة ما يفوق قدرتها".



وتابع " أنا متفائل وأتمنى أن نصل الى اتفاق مع صندوق النقد".



ولفت الى ان " التدقيق الجنائي موجود ونفكّر به ووزير المالية والحاكم يدرسان تفاصيله".



واردف أن "الازمة اضرت بصميم فكرنا كاقتصاد حر والثقة لن تعود الا باعادة النظر بما حصل".



واشار الى ان " المودع هو الاول والاهم والمودع الصغير خصوصا ويجب توزيع الخسائر بين المصارف والبنك المركزي والدولة ولا احب أن نضعهم بترتيب معيّن".



وأكد ان "موضوع استعمال الذهب سياسيّ بامتياز و ليس تقنيّا عدا عن ان استعماله غير قانونيّ هو بحاجة الى دراسة من قبل مجلس النواب وانا شخصيًا أرى ان الاهمية تكمن بالثقة بـ"وجود" الـ40 مليار من تسييلها".





















