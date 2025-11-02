لقاء مصريّ لبنانيّ وتأكيد الأولى على دعم لبنان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

ثمّن رئيس مجلس الوزراء اللبنانيّ نواف سلام، ووزير الخارجية المصريّ بدر عبد العاطى، الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية على المستويين الرئاسيّ والوزاريّ.

وأعربا، خلال زيارة سلام القاهرة، عن تطلعهما إلى استمرار هذا النسق المتنامي من التنسيق والتشاور بما يواكب خصوصية العلاقات بين البلدين.

وأكّدا الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وجدّد عبد العاطي تأكيد موقف مِصر الثابت في دعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فضلًا عن مساندة مؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على استقرار البلاد وصون أمنها.

كما أعاد تأكيد دعم مِصر للبنان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائيّ لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.