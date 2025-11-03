الأخبار
سلوم منهيًا ولايته النقابية: أوصيكم بجودة الدواء ودور الصيادلة

أخبار لبنان
2025-11-03 | 00:27
سلوم منهيًا ولايته النقابية: أوصيكم بجودة الدواء ودور الصيادلة
سلوم منهيًا ولايته النقابية: أوصيكم بجودة الدواء ودور الصيادلة

انهى نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم ولايته النقابية الممتدة لسنوات اربع، بحسب بيان، "في اصعب مرحلة مر فيها قطاع الدواء والصحة في لبنان، حيث وقف بقدر المستطاع في وجه كل ما هو غير شرعي، وكل ما ينال من الصيدلي والمريض، وعزز دور النقابة على المستوى الوطني والصحي، وكذلك على المستوى الداخلي من تقاعد وتقديمات صحية وسواها واقرار قوانين تسهم بذلك".

ولفت البيان الى ان سلوم اوصى في نهاية ولايته، ومسيرة نقابية امتدت لاكثر من عشر سنوات، بـ"ضرورة تأمين الدواء للمرضى، بالاخص مرضى السرطان، واستعادة نوعية وجودة الدواء سيما بعد اقرار الوكالة الوطنية للدواء والتي سعى لاقرار مراسيمها التطبيقية خلال ولايته".

وأكد "أهمية تحصين الصيادلة من كل أشكال المضاربات، وتعزيز دورهم ما يسهم في سلامة الامن الصحي، وكذلك تعزيز الصناعة المحلية للدواء الجيد، وإعادة استقطاب المكاتب العلمية التي غادرت لبنان نتيجة السياسات الدوائية الخاطئة في السنوات الماضية والتي أطاحت بموقع لبنان على الخريطة الصحية العالمية وقضت على المرضى والصيادلة وكل العاملين في القطاع الصحي".

