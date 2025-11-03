قائد الجيش شارك في حوار المنامة 2025 وأجرى سلسلة لقاءات

شارك قائد الجيش العماد رودولف هيكل في حوار المنامة 2025 في مملكة البحرين الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS بين 31 /10 /2025 و2 /11 /2025، بالتعاون مع وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وبمشاركة شخصيات رسمية، من وزراء ورؤساء أجهزة أمنية وقادة جيوش من دول عدة حول العالم.



وتضمَّنَ الحوار طرح رؤى استراتيجية ركزت على أهمية التعاون الدولي وتبني مقاربات شاملة للأمن والسلام، إلى جانب الدعوة إلى الحوار والتخطيط الواقعي لمعالجة جذور الأزمات وتعزيز التنمية المستدامة.



وقد عقد العماد هيكل، على هامش الحوار، سلسلة لقاءات مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، ومساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية خالد البياري، وقائد القيادة الوسطى الأميركية الأميرال براد كوبر، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول ريتشارد نايتون، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجندر والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS الماريشال الجوي المتقاعد سامي سامبسن، وتناول البحث سبل تعزيز قدرات الجيش في ظل المرحلة الحالية الدقيقة، وتثبيت وقف الاعتداءات والخروقات من جانب العدو الإسرائيلي والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية.



كما التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق خالد الشريعان، ورئيس اللجنة العسكرية في الناتو الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو، ومدير التحليل والدراسات في مجلس الدفاع الأعلى الإيطالي اللواء ستيفانو ديل كول، ومدير المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس. وخلال هذه اللقاءات، جرى عرض سبل التعاون بين جيوش الدول المذكورة والجيش اللبناني، إضافة إلى التحديات الراهنة في المنطقة وطُرق مواجهتها.