الكتائب: حسم قانون اقتراع المغتربين وتثبيت سلطة الدولة أولوية وطنية لتجنيب لبنان الدمار

ناقش المكتب السياسي في حزب "الكتائب اللبنانية" التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل.



ودعا، في بيان، مجلس الوزراء إلى حسم موقفه هذا الأسبوع من مشروع قانون اقتراع اللبنانيين غير المقيمين للـ128 نائبًا والإسراع في إرساله إلى مجلس النواب لإقراره في أقرب فرصة ممكنة، تأكيدًا على المساواة بين اللبنانيين في الداخل والخارج وضمانًا لحقهم الدستوري بالمشاركة في الحياة السياسية.



وطلب الحزب من المغتربين تكثيف التسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة في العشرين من الشهر الحالي، تأكيدا لدورهم الحيوي في دعم مسار التغيير والمساءلة، ورفض كل محاولات تعطيل مشاركتهم أو الحد من تأثيرهم الوطني.



ودعا المكتب السياسي السلطات الدستورية إلى "الإسراع في تطبيق القوانين وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع اتخاذ قرار سيادي واضح بالتجاوب مع الوساطات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار".



ورأى "أن لبنان يقف أمام لحظة مفصلية تتطلب شجاعة في اتخاذ القرار السياسي السليم لتجنب البلاد دمارا جديدا وحروبا عبثية، والتوجه نحو تثبيت السلام الدائم عبر سيادة الدولة وحدها واحتكام الجميع إلى المؤسسات الشرعية".



واعتبر المكتب السياسي "أن الانطلاق في المسار الاقتصادي الجديد الذي تشهده المنطقة يجب أن بكون أولوية وطنية مطلقة تضعها الدولة أمامها بوضوح وأن أي تأخير في ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني سيؤدي إلى تفويت فرصة تاريخية لن تتكرر في القريب المنظور".

