مصلحة الليطاني: استمرار تشغيل مشروع ري القاسمية – رأس العين وتقديم المياه إلى المشتركين تلبية للطلب الزراعي المتزايد

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "استمرار تشغيل مشروع ري القاسمية – رأس العين وتقديم المياه إلى المشتركين، وذلك تلبية للطلب الزراعي المتزايد في هذه الفترة غير الاعتيادية من السنة ونظرا لتأخر موسم المتساقطات للعام المائي 2025-2026، وما يرافقه من حاجة المزارعين إلى الاستمرار في تأمين ري مزروعاتهم".



وأشارت إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار الخطة الاستثنائية التي وضعتها المصلحة لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة، حيث أعادت إطلاق موسم الري بشكل مبكر، بالتوازي مع تنفيذ برنامج صيانة شامل على امتداد الشبكة يشمل: تنظيف الأقنية والمجاري المائية داخل المشروع، إزالة الأعشاب والقصب والعوائق من حرم القناة، صيانة المآخذ والمنشآت الهيدروليكية، ورفع الجهوزية الفنية لضمان استمرار انسياب المياه بشكل منتظم".



ولفتت إلى أن "هذا الجهد يأتي حفاظا على الإنتاج الزراعي في المنطقة ودعما للمزارعين، في ظل التحديات المناخية الراهنة، مع تأكيد أن المصلحة ستواصل مراقبة تطورات الوضع الهيدرولوجي وتحديث خطط التشغيل تبعا للمعطيات".



ودعت المصلحة جميع المستفيدين إلى "التعاون والتزام برنامج الري المعتمد، حرصا على حسن استخدام الموارد وضمان استدامتها خلال هذا الموسم الاستثنائي".