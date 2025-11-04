الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

أخبار لبنان
2025-11-04 | 01:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

توضيحًا لما يتمّ تداوله حول إقامة حفل زفاف داخل مغارة جعيتا، يهمّ وزارة السياحة أن توضح للرأي العام ما يلي:

- وقّعت وزارة السياحة وبلدية جعيتا عقدًا بالتراضي يخوّل بلدية جعيتا موقتًا إدارة مرفق مغارة جعيتا وتشغيله وصيانته، بعد أشهر من الإقفال القسري، تأكيدًا على أهمية هذا المعلم ورمزيّته الوطنية. وكان توقيع العقد مع البلدية، اعتمادًا على مجمل الآراء القانونية ومقتضيات قانون الشراء العام، الخيار الوحيد المتاح لإعادة افتتاح المغارة في خلال فترة وجيزة، ريثما يتم الانتهاء من وضع دفتر شروط المزايدة المفتوحة والشفافة لاختيار المستثمر الذي سيقوم بإدارة المغارة وتشغيلها وصيانتها لمدى أطول، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

- تواصل رئيس بلدية جعيتا وليد بارود مع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود شفهيًا، وطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة من دون أن يقدّم تفاصيل كاملة حول طبيعة النشاط ومضمونه. وقد أكدت الوزيرة أنّ أي نشاط من هذا النوع يستوجب طلبًا خطّيًا من البلدية إلى الوزارة، وفقًا لأحكام العقد القائم بين الطرفين، بحيث تقيّم الوزارة الطلب رسميًا استنادًا إلى دراسة شاملة للشروط الأمنية، والمالية، والثقافية، والإدارية، وتلك المتعلّقة بالسلامة العامة، وكذلك جميع الترتيبات التعاقدية بين البلدية وأي جهة ثالثة مشاركة في الحدث.

- رغم ذلك، سمحت البلدية بتنظيم الاحتفال من دون تقديم طلب خطّي إلى الوزارة، ومن دون مشاركة أي من العقود أو ملخص العائدات المالية الخاصة بالحدث، ومن دون ما يثبت التشاور مع "النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور" (Spéléo Club du Liban) كما يفرض العقد.

- ستوجّه وزارة السياحة إلى بلدية جعيتا كتاب إنذار رسمي تُحدّد فيه المخالفات المرتكبة، وتطلب التقيّد الكامل بالالتزامات التعاقدية والأخلاقية المتعلقة بإدارة وتشغيل مغارة جعيتا، والتقيّد بالتعميم رقم ٣٦/٢٠٢٥ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يطلب من "الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة التشدد في منع استعمال الأماكن العامة البرية والبحرية والمعالم الأثرية والسياحية أو تلك التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وذلك قبل الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة من الجهات المعنية وفق الأصول".

- تُقدّر الوزارة الجهود التي بذلتها بلدية جعيتا في إعادة افتتاح المغارة وإدارتها منذ منتصف شهر تموز الفائت، حيث حقّقت منذ فصل الصيف إيرادات قياسية. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أنّ احترام الإجراءات التعاقدية، ولا سيّما الحصول على موافقة مسبقة وخطيّة من الوزارة، هو شرط أساسي لأي نشاط أو فعالية ذات طابع استثماري أو ترويجي داخل المغارة.

- تؤكد وزارة السياحة تحمّلها كامل مسؤولياتها في الإشراف على إدارة وتشغيل مغارة جعيتا، منعًا لأي ضرر يمكن أن يقع بهذا المعلم. كما تؤكد الوزارة التزامها بإنهاء دفتر الشروط الخاص بالمزايدة المفتوحة، قبل نهاية هذا العام، لتشغيل المغارة وإدارتها وصيانتها، بعد مرحلة الإدارة المؤقتة من قبل بلدية جعيتا.
 

أخبار لبنان

مغارة

جعيتا...

وزارة

السياحة

LBCI التالي
لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) أكدت حقّ المشاركة السياسيّة المتساوية لجميع المواطنين اللّبنانيّين بمن فيهم المغتربين
مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ"الشرق الاوسط": حزب الله لا يمانع "التفاوض"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-01

استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)

LBCI
منوعات
2025-10-02

باقة ورد تحوّل حفل زفاف إلى شجار عنيف... إليكم ما حصل! (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-09-29

"تزوجت أميرة ديزني حقيقية"... بيني بلانكو ينشر صورة حميمة تجمعه بسيلينا غوميز بعد حفل زفافهما

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-29

وزارة التربية توضح حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:32

إصابة أربعة أطفال بانفجار قذيفة في بلدة سهلات الماء - الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
03:07

وزارة التربية اعلنت مواعيد استقبال طلبات المصادقات الجامعية

LBCI
أخبار لبنان
03:05

الرئيس عون لوزير الدفاع الهولندي: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا

LBCI
أمن وقضاء
02:48

في برج حمود… توقيف سارقي دراجات آلية وتضبط 3 دراجات مسروقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:26

مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ"الشرق الاوسط": حزب الله لا يمانع "التفاوض"

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

لجنة مراقبة هيئات الضمان تطلق حملة لضبط المخالفات في قطاع التأمين على جميع الاراضي اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-20

متحدث باسم الامم المتحدة: الحوثيون يحتجزون موظفين أجانب بالأمم المتحدة في صنعاء منذ يوم السبت

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

المجموعات الاغترابية: نأمل بأن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة

LBCI
أخبار دولية
13:28

منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
أخبار دولية
13:16

إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف

LBCI
أخبار دولية
13:00

خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
منوعات
10:00

"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض

LBCI
خبر عاجل
12:28

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
10:40

معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More