الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
أخبار لبنان
2025-11-04 | 01:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
توضيحًا لما يتمّ تداوله حول إقامة حفل زفاف داخل مغارة جعيتا، يهمّ وزارة السياحة أن توضح للرأي العام ما يلي:
- وقّعت وزارة السياحة وبلدية جعيتا عقدًا بالتراضي يخوّل بلدية جعيتا موقتًا إدارة مرفق مغارة جعيتا وتشغيله وصيانته، بعد أشهر من الإقفال القسري، تأكيدًا على أهمية هذا المعلم ورمزيّته الوطنية. وكان توقيع العقد مع البلدية، اعتمادًا على مجمل الآراء القانونية ومقتضيات قانون الشراء العام، الخيار الوحيد المتاح لإعادة افتتاح المغارة في خلال فترة وجيزة، ريثما يتم الانتهاء من وضع دفتر شروط المزايدة المفتوحة والشفافة لاختيار المستثمر الذي سيقوم بإدارة المغارة وتشغيلها وصيانتها لمدى أطول، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
- تواصل رئيس بلدية جعيتا وليد بارود مع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود شفهيًا، وطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة من دون أن يقدّم تفاصيل كاملة حول طبيعة النشاط ومضمونه. وقد أكدت الوزيرة أنّ أي نشاط من هذا النوع يستوجب طلبًا خطّيًا من البلدية إلى الوزارة، وفقًا لأحكام العقد القائم بين الطرفين، بحيث تقيّم الوزارة الطلب رسميًا استنادًا إلى دراسة شاملة للشروط الأمنية، والمالية، والثقافية، والإدارية، وتلك المتعلّقة بالسلامة العامة، وكذلك جميع الترتيبات التعاقدية بين البلدية وأي جهة ثالثة مشاركة في الحدث.
- رغم ذلك، سمحت البلدية بتنظيم الاحتفال من دون تقديم طلب خطّي إلى الوزارة، ومن دون مشاركة أي من العقود أو ملخص العائدات المالية الخاصة بالحدث، ومن دون ما يثبت التشاور مع "النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور" (Spéléo Club du Liban) كما يفرض العقد.
- ستوجّه وزارة السياحة إلى بلدية جعيتا كتاب إنذار رسمي تُحدّد فيه المخالفات المرتكبة، وتطلب التقيّد الكامل بالالتزامات التعاقدية والأخلاقية المتعلقة بإدارة وتشغيل مغارة جعيتا، والتقيّد بالتعميم رقم ٣٦/٢٠٢٥ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يطلب من "الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة التشدد في منع استعمال الأماكن العامة البرية والبحرية والمعالم الأثرية والسياحية أو تلك التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وذلك قبل الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة من الجهات المعنية وفق الأصول".
- تُقدّر الوزارة الجهود التي بذلتها بلدية جعيتا في إعادة افتتاح المغارة وإدارتها منذ منتصف شهر تموز الفائت، حيث حقّقت منذ فصل الصيف إيرادات قياسية. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أنّ احترام الإجراءات التعاقدية، ولا سيّما الحصول على موافقة مسبقة وخطيّة من الوزارة، هو شرط أساسي لأي نشاط أو فعالية ذات طابع استثماري أو ترويجي داخل المغارة.
- تؤكد وزارة السياحة تحمّلها كامل مسؤولياتها في الإشراف على إدارة وتشغيل مغارة جعيتا، منعًا لأي ضرر يمكن أن يقع بهذا المعلم. كما تؤكد الوزارة التزامها بإنهاء دفتر الشروط الخاص بالمزايدة المفتوحة، قبل نهاية هذا العام، لتشغيل المغارة وإدارتها وصيانتها، بعد مرحلة الإدارة المؤقتة من قبل بلدية جعيتا.
أخبار لبنان
مغارة
جعيتا...
وزارة
السياحة
التالي
لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) أكدت حقّ المشاركة السياسيّة المتساوية لجميع المواطنين اللّبنانيّين بمن فيهم المغتربين
مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ"الشرق الاوسط": حزب الله لا يمانع "التفاوض"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-11-01
استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)
منوعات
2025-11-01
استثنائياً ولمرة واحدة فقط... كاتدرائية نوتردام تستضيف أول حفل زفاف لها منذ 30 عاماً! (صور)
0
منوعات
2025-10-02
باقة ورد تحوّل حفل زفاف إلى شجار عنيف... إليكم ما حصل! (فيديو)
منوعات
2025-10-02
باقة ورد تحوّل حفل زفاف إلى شجار عنيف... إليكم ما حصل! (فيديو)
0
فنّ
2025-09-29
"تزوجت أميرة ديزني حقيقية"... بيني بلانكو ينشر صورة حميمة تجمعه بسيلينا غوميز بعد حفل زفافهما
فنّ
2025-09-29
"تزوجت أميرة ديزني حقيقية"... بيني بلانكو ينشر صورة حميمة تجمعه بسيلينا غوميز بعد حفل زفافهما
0
أمن وقضاء
2025-10-29
وزارة التربية توضح حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون...
أمن وقضاء
2025-10-29
وزارة التربية توضح حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:32
إصابة أربعة أطفال بانفجار قذيفة في بلدة سهلات الماء - الهرمل
أمن وقضاء
03:32
إصابة أربعة أطفال بانفجار قذيفة في بلدة سهلات الماء - الهرمل
0
أخبار لبنان
03:07
وزارة التربية اعلنت مواعيد استقبال طلبات المصادقات الجامعية
أخبار لبنان
03:07
وزارة التربية اعلنت مواعيد استقبال طلبات المصادقات الجامعية
0
أخبار لبنان
03:05
الرئيس عون لوزير الدفاع الهولندي: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا
أخبار لبنان
03:05
الرئيس عون لوزير الدفاع الهولندي: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا
0
أمن وقضاء
02:48
في برج حمود… توقيف سارقي دراجات آلية وتضبط 3 دراجات مسروقة
أمن وقضاء
02:48
في برج حمود… توقيف سارقي دراجات آلية وتضبط 3 دراجات مسروقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:26
مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ"الشرق الاوسط": حزب الله لا يمانع "التفاوض"
صحف اليوم
00:26
مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ"الشرق الاوسط": حزب الله لا يمانع "التفاوض"
0
أخبار لبنان
2025-10-15
لجنة مراقبة هيئات الضمان تطلق حملة لضبط المخالفات في قطاع التأمين على جميع الاراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2025-10-15
لجنة مراقبة هيئات الضمان تطلق حملة لضبط المخالفات في قطاع التأمين على جميع الاراضي اللبنانية
0
أخبار دولية
2025-10-20
متحدث باسم الامم المتحدة: الحوثيون يحتجزون موظفين أجانب بالأمم المتحدة في صنعاء منذ يوم السبت
أخبار دولية
2025-10-20
متحدث باسم الامم المتحدة: الحوثيون يحتجزون موظفين أجانب بالأمم المتحدة في صنعاء منذ يوم السبت
0
أخبار لبنان
2025-10-28
المجموعات الاغترابية: نأمل بأن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة
أخبار لبنان
2025-10-28
المجموعات الاغترابية: نأمل بأن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
0
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
0
أخبار دولية
13:16
إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة
أخبار دولية
13:16
إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:11
استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف
0
أخبار دولية
13:00
خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل
أخبار دولية
13:00
خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
2
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
3
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية
4
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
5
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
6
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
7
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
8
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More