الرئيس عون لوزير الدفاع الهولندي: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا
أخبار لبنان
2025-11-04 | 03:05
الرئيس عون لوزير الدفاع الهولندي: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوزير الدفاع الهولندي Ruben Brekelmans أن "استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا"، مشددًا على "وجوب التزام إسرائيل ما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني 2024، ولا سيما أن لبنان نفّذ جميع التزاماته ولا يزال ملتزمًا بها رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة".
الى ذلك، بحث الرئيس عون مع الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والسفير الأميركي السابق في لبنان دايفيد هيل الأوضاع الداخلية والتطورات في الجنوب والمستجدات الإقليمية.
