ارجاء جلسة استجواب البيطار الى الخميس المقبل...

فيما كان من المفترض أن يتم استجواب قاضي التحقيق في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار من قبل القاضي حبيب رزق الله للمرة الاولى في دعوى اغتصاب السلطة المقامة ضده من قبل مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات، مثل البيطار لكن الجلسة ارجأت الى يوم الخميس المقبل ريثما يتم تبليغ النيابية العامة التمييزية.