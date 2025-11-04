الحجار بعد لقائه الراعي: الانتخابات في موعدها والجيش ماضٍ في تنفيذ خطة بسط سلطة الدولة

اشار وزير الداخلية احمد الحجار بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، الى ان اللقاء "تناول الأمور الوطنية ووضعت غبطته في الأجواء العامة التي تمر بها البلاد".

وقال: "اعلم كم أن غبطته حريص على كل الأمور التي تعني كل المواطنين بدءًا من الوضع العام لناحية الاستقرار والأمن في لبنان، اضافة الى الوضع على الحدود الجنوبية".

واطلع الوزير البطريرك على الجهود المبذولة من قبل الدولة اللبنانية لإخراج لبنان من ازماته أكانت اقتصادية أو لناحية الاعتداءات الإسرائيلية اليومية واستمرار الاحتلال.

وأوضح الحجار أنه وضعت البطريرك في أجواء آلية تنفيذ كل ما ورد في البيان الوزاري لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذ خطة الجيش في هذا الموضوع.

وعن موضوع الانتخابات النيابية، قال: "أكد البطريرك الراعي كما رئيس الجمهورية كما الحكومة مجتمعة وانا شخصيًا على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها“.

وأشار الى تأكيد الراعي حق المغتربين في الانتخابات كما يستحقون وكما حصل في العامين 2018 و 2022.

ولفت الحجار إلى أنه "وضع البطريرك في أجواء كل التطورات في هذا الموضوع"، مؤكدا أن "اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء سوف تعقد اليوم اجتماعًا للبحث في موضوع مشاريع القوانين المطروحة على هذا الصعيد".

وعن موضوع جريمة قتل الشاب ايليو ابي حنا قال: "هناك عمل جدي في هذا الملف، والرئيس تدخل شخصيًا في هذا الموضوع مما اسفر عن تسليم عدد من المتورطين إلى الأجهزة الأمنية، وهناك عدد آخر قد يكون المطلوب تسليمهم وتوقيفهم".

وأكد أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل جدية حتى النهاية في هذه الجريمة.