بخاري عرض مع سليمان ووفد من جبل أكروم شؤونًا إنمائية تهم المنطقة

أخبار لبنان
2025-11-04 | 11:40
بخاري عرض مع سليمان ووفد من جبل أكروم شؤونًا إنمائية تهم المنطقة
بخاري عرض مع سليمان ووفد من جبل أكروم شؤونًا إنمائية تهم المنطقة

إستقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد بخاري في مقر السفارة باليرزة النائب محمد سليمان على رأس وفد من جبل أكروم ضم إتحاد بلديات جبل أكروم ومخاتيرها.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب سليمان، البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية التي تهم قرى وبلدات جبل أكروم.

وأعرب الوفد عن تقديره الكبير للدور الإنساني والعربي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم مشاريع الخير والسلام في لبنان والمنطقة.

بدوره، شكر النائب سليمان باسم الوفد، السفير بخاري على حسن الاستقبال ولقاء الأخوة والتواصل"، مؤكدًا أن "سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تجسد نهج التعاون والتضامن العربي، وتعمل على ترسيخ الاستقرار ودعم المشاريع. 

ورحب بخاري بالنائب سليمان والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية بلبنان، وحرص القيادة السعودية الدائم على دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار لبنان ووحدته.

وأشار إلى أن المملكة كانت وستبقى إلى جانب الشعب اللبناني في مسيرته نحو النهوض والازدهار، إيمانًا منها بأن استقرار لبنان يشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها.

كما تخلل اللقاء البحث في عدد من الشؤون الإنمائية التي تهم بلدات وقرى جبل أكروم.

أخبار لبنان

سليمان

أكروم

شؤونًا

إنمائية

المنطقة

فرنسا تطلب من لبنان توقيف 3 من جنرالات الأسد (الشرق الأوسط)
أسرار الصحف 4-11-2025
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-13

رئيس الجمهورية عرض الاوضاع مع الرئيس سليمان واستقبل متري ووفد الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

مسعد عرض مع وزير الداخلية التحضيرات للاستحقاق الانتخابي وشؤونا إنمائية تخص جزين

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

وزير الداخلية استقبل وفدا أوروبيا وبحث مع افرام في ملفات إنمائية وخدماتية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

وزير الداخلية إستقبل ماغرو وروداكوف ورئيس بعثة سفارة العراق وعرض مع عطالله شؤونًا إنمائية

LBCI
أمن وقضاء
14:18

عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو أمير كويتيّ

LBCI
أمن وقضاء
13:55

فرعية لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراحات قوانين القضاء الإداري وأقرت المواد من 121 إلى 159 بعد تعديلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان

LBCI
حال الطقس
13:42

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...

LBCI
رياضة
05:59

سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

نواف سلام استقبل نقابة خبراء المحاسبة

LBCI
خبر عاجل
2025-09-25

المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف

LBCI
منوعات
2025-10-23

زرافة تثير ضجة في مصر... هربت من حديقة الحيوانات وظهرت في نهر النيل! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان

LBCI
حال الطقس
13:42

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اكثر من صيغة لتعديل قانون الانتخاب من اللجنة الوزارية الى الحكومة

LBCI
أمن وقضاء
13:33

"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مصرف لبنان: 4 ركائز لمعالجة الخسائر وردّ الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة

LBCI
أخبار دولية
13:15

إسرائيل تتجه نحو التصعيد وتستبعد نجاح "مسار ديبلوماسيّ" تجاه لبنان

LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
08:51

استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
رياضة
05:59

سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
08:26

توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:18

بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة

LBCI
اقتصاد
04:05

نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي

LBCI
منوعات
09:21

تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)

