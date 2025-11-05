افرام: لضم مصر الى الميكانيزم

كتب النائب نعمة افرام عبر حسابه على منصة "اكس" "انّها لحظةٌ دقيقةٌ واستراتيجيّة بامتياز. لبنان أخذ قراره بالتفاوض فوق حافة النار، وليس مع صديقٍ أو حليف.

لقد باتت المفاوضات ممرًّا إجباريًّا لتجنّب الحرب، وقد لعبت مصر دورًا محوريًا في إرساء أرضيّتها والبحث في محاورها، وهي صاحبة التجربة الطويلة في التفاوض مع اسرائيل ، وقد اثمرت مؤخرا في غزّة. اقترح ان من المصلحة الوطنيّة ضمّها إلى أطراف الميكانيزم كضمانة عربيّة وكوسيط إضافيّ."