الرئيس عون اطلع من وزير الصحة على الواقع الصحي وتوسعة التغطية الدوائية

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين على الواقع الصحي في البلاد، وعلى عمل الوزارة في توسعة التغطية الصحية والدوائية وتطوير بروتوكولات العلاج بنسبة تجاوزت ٤٠٠٪؜.



كما جرى التداول في الواقع السياسي الراهن قبيل جلسة مجلس الوزراء غدًا.