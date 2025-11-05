الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد وجريح في الغارة على طريق عام برج رحال- العباسية

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بسقوط شهيد وجريح في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق عام برج رحال- العباسية.



وتسببت الغارة الإسرائيلية بحال من الهلع والرعب في صفوف تلامذة المدارس القريبة من مكان الاستهداف، وقد سارع الأهالي إلى المدارس لاصطحاب أولادهم إلى المنازل.