لبنان يستضيف أول قمة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الجمعة

دعت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الى قمة "لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، التي تقام للمرة الأولى في لبنان، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحضوره.وتنظّم القمة يوم الجمعة 7 الحالي من الثامنة والنصف صباحًا ولغاية الخامسة والنصف عصرًا، في AVA Venue - الأشرفية.ويتخلل حفل الافتتاح كلمة لكل من الرئيس سلام ووزير المهجرين، وزير الشؤون التكنولوجيّا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.