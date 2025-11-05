الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل

أخبار لبنان
2025-11-05 | 08:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل

أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنّ إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها.

 

وأوضح خلال استقباله وفدًا من تجمّع أبناء البلديات الجنوبية الحدودية، أنّ الحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية، وهي جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل المرتقب، لا سيما من البنك الدوليّ.

 

وأعلن أنّه سيقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ هذه المشاريع، آملًا بأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.

 

وشدد على أنّ الحكومة لا تنتظر القرض الخارجيّ فحسب، بل تواصل العمل بجهودها الذاتية من خلال مشاريع تنفّذها الوزارات المعنية، أبرزها:

 

- وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تواصل دعم أبناء الجنوب والعائدين عبر برنامج «أمان» وغيره من المشاريع الاجتماعية.

 

- وزارة الطاقة والمياه، التي تبذل جهدًا كبيرًا لتحسين شبكات المياه والكهرباء في القرى الجنوبية.

 

- وزارة التربية والتعليم العالي، التي تعمل على إعادة التلامذة إلى مدارسهم في المناطق الحدودية وترميم الأبنية المتضرّرة.

 

- وزارة الصحة العامة، التي تشرف على إعادة تأهيل المستوصفات والمراكز الصحية.

 

- وزارة الزراعة، التي تتابع برامج دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي من خلال قرض البنك الدولي GATE.

 

- وزارة الأشغال، التي أنجزت إصلاح قسم من شبكات الطرق وعالجت الردميات.

وقال سلام إنّه سيدرس مع الوزارات المعنية لائحة المطالب، التي تسلّمها من الوفد، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالعائلات التي ما زالت نازحة قسرًا عن قراها.

 

وأكّد حرص الحكومة على تأمين عودتهم الكريمة في أقرب وقت ممكن.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

سلام:

إعادة

الإعمار

تمثّل

أولوية

للحكومة

والمشاريع

جاهزة

للانطلاق

تأمين

التمويل

LBCI التالي
ملف قانون الانتخاب بين المراوحة وتعقيدات اقتراع المغتربين مع اقتراب انتهاء المهلة (الجمهورية)
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

رسامني عرض ووفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار فرص الإستثمار وآليات تأمين التمويل للقطاع الخاص

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-14

أردوغان: تركيا بحثت من يمكنه المشاركة في إعادة إعمار غزة وستسعى للحصول على الدعم من دول الخليج وأميركا وأوروبا وأعتقد أنه سيتم توفير التمويل اللازم للتنفيذ السريع لمشاريع إعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:56

وزير الإعلام: للإبتعاد عن الإتهام والتجريح والحفاظ على سلامة الصحافيين

LBCI
أخبار لبنان
09:16

علامة بعد جلسة لجنة الخارجية: اطلعنا من رجي على التطورات وآلية إيصال الشكاوى ضد العدو إلى المصادر الأممية

LBCI
أخبار لبنان
09:08

الجيش يحرّر مخطوفًا كويتيًّا ويوقف المتورطين في خطفه

LBCI
أخبار لبنان
09:04

"وطن الإنسان": لتجنب الحرب بالتفاوض وإنهاء الضبابية في اقتراع المغتربين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:08

الجيش يحرّر مخطوفًا كويتيًّا ويوقف المتورطين في خطفه

LBCI
خبر عاجل
2025-11-02

نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي

LBCI
فنّ
03:20

جورج خباز يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة: "عايش بين الثواني وعم أكبر عالسكت" (صور)

LBCI
خبر عاجل
2025-11-03

وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": نحن في واقع مرير من دون إدارة وتنظيم ومناخ لبنان مع التدخين والمولدات والتلوث محفّزات للسرطان وكثير من المشاكل الصحية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:27

لجنة الاقتصاد بحثت تنظيم قطاع التأمين

LBCI
أخبار لبنان
07:08

باسيل: يُطلب من الجيش الحزم علنا وغضّ النظر سرّا

LBCI
أخبار لبنان
06:33

وزارة الصحة أطلقت دليل "اعرف حقوقك في الصحة" لإعلام المواطنين بحقوقهم الصحية

LBCI
آخر الأخبار
06:08

البساط ممثلا سلام في مؤتمر لمناسبة عودة البعثة الاقتصادية للمنظمة الدولية للفرنكوفونيّة: عودتكم بيان ثقة وشهادة على الصمود

LBCI
أخبار دولية
04:06

وزير الخارجية الإيرانيّ: إطلاق فرنسيَين انطلاقًا من "سماحة الإسلام"

LBCI
أخبار دولية
02:09

ممداني يؤكد أن فوزه برئاسة بلدية نيويورك يظهر الطريق لـ"هزم" ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
13:42

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...

LBCI
أخبار لبنان
11:20

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أمن وقضاء
04:18

الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين

LBCI
خبر عاجل
10:34

معلومات الـLBCI: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وجّه كتابًا إلى محافظ جبل لبنان لتِبيان حقيقة ما جرى في مغارة جعيتا

LBCI
أمن وقضاء
14:18

عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ

LBCI
أمن وقضاء
11:38

تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف بسبب أعمال برش وتزفيت

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 5-11-2025

LBCI
خبر عاجل
06:04

مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More