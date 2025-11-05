الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل

أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنّ إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها.

وأوضح خلال استقباله وفدًا من تجمّع أبناء البلديات الجنوبية الحدودية، أنّ الحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية، وهي جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل المرتقب، لا سيما من البنك الدوليّ.

وأعلن أنّه سيقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ هذه المشاريع، آملًا بأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أنّ الحكومة لا تنتظر القرض الخارجيّ فحسب، بل تواصل العمل بجهودها الذاتية من خلال مشاريع تنفّذها الوزارات المعنية، أبرزها:

- وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تواصل دعم أبناء الجنوب والعائدين عبر برنامج «أمان» وغيره من المشاريع الاجتماعية.

- وزارة الطاقة والمياه، التي تبذل جهدًا كبيرًا لتحسين شبكات المياه والكهرباء في القرى الجنوبية.

- وزارة التربية والتعليم العالي، التي تعمل على إعادة التلامذة إلى مدارسهم في المناطق الحدودية وترميم الأبنية المتضرّرة.

- وزارة الصحة العامة، التي تشرف على إعادة تأهيل المستوصفات والمراكز الصحية.

- وزارة الزراعة، التي تتابع برامج دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي من خلال قرض البنك الدولي GATE.

- وزارة الأشغال، التي أنجزت إصلاح قسم من شبكات الطرق وعالجت الردميات.

وقال سلام إنّه سيدرس مع الوزارات المعنية لائحة المطالب، التي تسلّمها من الوفد، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالعائلات التي ما زالت نازحة قسرًا عن قراها.

وأكّد حرص الحكومة على تأمين عودتهم الكريمة في أقرب وقت ممكن.