هذا ما قاله المسؤول البريطانيّ للـLBCI عن لبنان والتصعيد الإسرائيليّ فيه وعن سوريا...

أكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانيّ هيمش فولكنر أنّ المملكة المتحدة لا ترغب برؤية أي تصعيد في الضربات.

وقال للـLBCI: “المملكة المتحدة لا تشغّل قواعد العمليات المتقدمة لقد سلمتها إلى الجيش اللبنانيّ ولن يكون هناك أي جنود بريطانيين يديرونها وهي لا ترسل أي معلومات”.

واكد رغبته باستقبال ممثل سوريّ في لندن قريبا.

وردًا على سؤال هل تفكر المملكة المتحدة في تقديم دعم عسكري لسوريا والمساعدة في إعادة هيكلة قواتها المسلحة قال: “ليس لدينا خطط حالية لذلك ولكن كما قلت، كنت في دمشق في آب وأرغب في مساعدة الحكومة السورية الجديدة على ضمان أن تكون البلاد آمنة”.