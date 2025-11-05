الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البستاني: لتنظيم قطاع الصناديق التعاضدية وحماية صحة المواطن ومغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها

أخبار لبنان
2025-11-05 | 11:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البستاني: لتنظيم قطاع الصناديق التعاضدية وحماية صحة المواطن ومغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
البستاني: لتنظيم قطاع الصناديق التعاضدية وحماية صحة المواطن ومغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، في حضور رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية الدكتور أيوب حميد، وممثلين عن الصناديق التعاضدية، إلى جانب النواب الأعضاء، وذلك لبحث تنظيم قطاع التعاونيات والصناديق التعاضدية في لبنان.

واوضح البستاني عقب الجلسة، أنّ "هناك تضاربًا في المصالح والصلاحيات بين هيئة الرقابة على شركات التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة التي تشرف على التعاونيات"، مؤكدًا أن "الهدف هو تنظيم هذا القطاع الذي يشهد فوضى في غياب الرقابة الرسمية، خصوصًا بعد ورود العديد من الشكاوى".

وأشار إلى أن "اللجنة تدرس إمكانية إخضاع الصناديق التعاضدية، التي تقدم غطاءً صحيّاً، لوصاية هيئة الرقابة على شركات التأمين"،  لافتا الى انه "استمع خلال الجلسة إلى عدد من الآراء، من بينها مداخلة الأب جورج صقر، الذي يدير صندوقًا تعاضديًا يضم نحو 100 ألف مؤمن، وتم التداول في سبل حماية المنتسبين ووضع خطة بديلة في حال تعرض هذا القطاع لأي انهيار".

وكشف البستاني أن اللجنة ستستمع في جلسة مقبلة إلى ممثل عن نقابة المستشفيات لبحث الآلية الأنسب لصرف الأموال التي يدفعها المنتسبون، مشيرا إلى "وجود توجّه لإجراء تفاهم بين وزارتي الزراعة والإقتصاد، بالإتفاق مع مدير عام لجنة الزراعة النائب أيوب حميّد، لنقل إدارة وإنشاء هذه الصناديق إلى وزارة الاقتصاد تحت إشراف هيئة الرقابة على شركات التأمين، بالتوازي مع دراسة نقل بعض المديريات من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الزراعة".

وفي سياق آخر، تناول البستاني قضية الزيت الفاسد في طرابلس، مؤكدًا أن "اللجنة تحركت فورًا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، وتمت مصادرة الكميات الموجودة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. وقال: "ليس من المقبول تعريض صحة المواطن للخطر، وسنواصل المتابعة حتى النهاية".

أما في ما خص مغارة جعيتا، فأكد البستاني أنها "ليست شأنًا محليًا أو بلديًا بل تراث وطني يخص كل اللبنانيين، مستنكرا "أي تجاوز للقوانين"، وطالب  ب"إنزال أشد العقوبات بالمخالفين ليكونوا عبرة لكل من يتعدّى على الممتلكات العامة والمعالم الوطنية".

كما تطرّق البستاني إلى ملف النافعة، مشيرا  إلى أنه "تابع هذا الملف مع العميد قبرصلي"، وقال: "النافعة تعاني منذ سنوات من تراكم كبير في المعاملات، لكن العمل جارٍ لحلّ هذه المشكلة، وسنصبح قريبًا على الوقت في إنجاز الملفات. أما بالنسبة للأرشيف، فالوضع كان مأساويًا، لكن بفضل مبادرة مدعومة من الـ UNDP ستُصبح جميع المحفوظات مدوّنة إلكترونيًا خلال عام واحد".

ولفت الى ان "النافعة تشكّل صرحًا مهمًّا للاقتصاد الوطني ومصدراً أساسيًا لإيرادات الخزينة"، مشيرًا إلى "وجود التزام من شركة "إنكريبت"، التي ينتهي عقدها عام 2026، لترميم المباني، فيما ستكون المناقصة لتعيين الشركة البديلة تحت إشراف هيئة الشراء العام"، مؤكدًا أنها يجب أن "تكون شفافة ومثاليّة، وخطوة نحو إنهاء الكابوس الذي مرّ به هذا المرفق الحيوي".

أخبار لبنان

لتنظيم

الصناديق

التعاضدية

وحماية

المواطن

ومغارة

جعيتا

وطنية

التعدي

عليها

LBCI التالي
ملف قانون الانتخاب بين المراوحة وتعقيدات اقتراع المغتربين مع اقتراب انتهاء المهلة (الجمهورية)
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-04

عشرات ملايين السنين لتكوين جمال مغارة جعيتا و٣٠ دقيقة للإحتفال والتعدي عليها

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-15

فصائل المقاومة الفلسطينية: الحملة الأمنية في غزة ضرورة وطنية لحماية المواطن وندعو العائلات إلى تسليم المتورطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ملف مغارة جعيتا: مخالفات وخروقات

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

نجاة صليبا تكشف عن قرار قضائي بوقف البناء فوق مغارة الفقمة في عمشيت لحماية البيئة البحرية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:46

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-11-03

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
أخبار لبنان
11:36

الراعي عرض مع وفد من الأكاديميين اللبنانيين والفرنسيين سبل التعاون الجامعي واستقبل وفد بلدية جونية

LBCI
حال الطقس
01:50

استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:46

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!

LBCI
أخبار دولية
13:23

المهاجرون يقودون نيويورك… زهران ممداني أول مسلم شيعي على رأس بلديتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء ومحاولات إستباقية لسحب صاعق التفجير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ملف مغارة جعيتا: مخالفات وخروقات

LBCI
أخبار لبنان
13:00

هذا ما قاله المسؤول البريطانيّ للـLBCI عن لبنان والتصعيد الإسرائيليّ فيه وعن سوريا...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:18

الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
14:18

عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ

LBCI
أخبار لبنان
11:37

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

LBCI
خبر عاجل
06:04

مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 5-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:43

الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل

LBCI
حال الطقس
01:50

استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل

LBCI
أمن وقضاء
03:40

أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More