الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البستاني: لتنظيم قطاع الصناديق التعاضدية وحماية صحة المواطن ومغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها
أخبار لبنان
2025-11-05 | 11:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
البستاني: لتنظيم قطاع الصناديق التعاضدية وحماية صحة المواطن ومغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، في حضور رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية الدكتور أيوب حميد، وممثلين عن الصناديق التعاضدية، إلى جانب النواب الأعضاء، وذلك لبحث تنظيم قطاع التعاونيات والصناديق التعاضدية في لبنان.
واوضح البستاني عقب الجلسة، أنّ "هناك تضاربًا في المصالح والصلاحيات بين هيئة الرقابة على شركات التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة التي تشرف على التعاونيات"، مؤكدًا أن "الهدف هو تنظيم هذا القطاع الذي يشهد فوضى في غياب الرقابة الرسمية، خصوصًا بعد ورود العديد من الشكاوى".
وأشار إلى أن "اللجنة تدرس إمكانية إخضاع الصناديق التعاضدية، التي تقدم غطاءً صحيّاً، لوصاية هيئة الرقابة على شركات التأمين"، لافتا الى انه "استمع خلال الجلسة إلى عدد من الآراء، من بينها مداخلة الأب جورج صقر، الذي يدير صندوقًا تعاضديًا يضم نحو 100 ألف مؤمن، وتم التداول في سبل حماية المنتسبين ووضع خطة بديلة في حال تعرض هذا القطاع لأي انهيار".
وكشف البستاني أن اللجنة ستستمع في جلسة مقبلة إلى ممثل عن نقابة المستشفيات لبحث الآلية الأنسب لصرف الأموال التي يدفعها المنتسبون، مشيرا إلى "وجود توجّه لإجراء تفاهم بين وزارتي الزراعة والإقتصاد، بالإتفاق مع مدير عام لجنة الزراعة النائب أيوب حميّد، لنقل إدارة وإنشاء هذه الصناديق إلى وزارة الاقتصاد تحت إشراف هيئة الرقابة على شركات التأمين، بالتوازي مع دراسة نقل بعض المديريات من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الزراعة".
وفي سياق آخر، تناول البستاني قضية الزيت الفاسد في طرابلس، مؤكدًا أن "اللجنة تحركت فورًا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، وتمت مصادرة الكميات الموجودة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. وقال: "ليس من المقبول تعريض صحة المواطن للخطر، وسنواصل المتابعة حتى النهاية".
أما في ما خص مغارة جعيتا، فأكد البستاني أنها "ليست شأنًا محليًا أو بلديًا بل تراث وطني يخص كل اللبنانيين، مستنكرا "أي تجاوز للقوانين"، وطالب ب"إنزال أشد العقوبات بالمخالفين ليكونوا عبرة لكل من يتعدّى على الممتلكات العامة والمعالم الوطنية".
كما تطرّق البستاني إلى ملف النافعة، مشيرا إلى أنه "تابع هذا الملف مع العميد قبرصلي"، وقال: "النافعة تعاني منذ سنوات من تراكم كبير في المعاملات، لكن العمل جارٍ لحلّ هذه المشكلة، وسنصبح قريبًا على الوقت في إنجاز الملفات. أما بالنسبة للأرشيف، فالوضع كان مأساويًا، لكن بفضل مبادرة مدعومة من الـ UNDP ستُصبح جميع المحفوظات مدوّنة إلكترونيًا خلال عام واحد".
ولفت الى ان "النافعة تشكّل صرحًا مهمًّا للاقتصاد الوطني ومصدراً أساسيًا لإيرادات الخزينة"، مشيرًا إلى "وجود التزام من شركة "إنكريبت"، التي ينتهي عقدها عام 2026، لترميم المباني، فيما ستكون المناقصة لتعيين الشركة البديلة تحت إشراف هيئة الشراء العام"، مؤكدًا أنها يجب أن "تكون شفافة ومثاليّة، وخطوة نحو إنهاء الكابوس الذي مرّ به هذا المرفق الحيوي".
أخبار لبنان
لتنظيم
الصناديق
التعاضدية
وحماية
المواطن
ومغارة
جعيتا
وطنية
التعدي
عليها
التالي
ملف قانون الانتخاب بين المراوحة وتعقيدات اقتراع المغتربين مع اقتراب انتهاء المهلة (الجمهورية)
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-04
عشرات ملايين السنين لتكوين جمال مغارة جعيتا و٣٠ دقيقة للإحتفال والتعدي عليها
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-04
عشرات ملايين السنين لتكوين جمال مغارة جعيتا و٣٠ دقيقة للإحتفال والتعدي عليها
0
آخر الأخبار
2025-10-15
فصائل المقاومة الفلسطينية: الحملة الأمنية في غزة ضرورة وطنية لحماية المواطن وندعو العائلات إلى تسليم المتورطين
آخر الأخبار
2025-10-15
فصائل المقاومة الفلسطينية: الحملة الأمنية في غزة ضرورة وطنية لحماية المواطن وندعو العائلات إلى تسليم المتورطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ملف مغارة جعيتا: مخالفات وخروقات
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ملف مغارة جعيتا: مخالفات وخروقات
0
أخبار لبنان
2025-11-04
نجاة صليبا تكشف عن قرار قضائي بوقف البناء فوق مغارة الفقمة في عمشيت لحماية البيئة البحرية
أخبار لبنان
2025-11-04
نجاة صليبا تكشف عن قرار قضائي بوقف البناء فوق مغارة الفقمة في عمشيت لحماية البيئة البحرية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
13:46
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
رياضة
13:46
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-11-03
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
خبر عاجل
2025-11-03
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
0
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
0
أخبار لبنان
11:36
الراعي عرض مع وفد من الأكاديميين اللبنانيين والفرنسيين سبل التعاون الجامعي واستقبل وفد بلدية جونية
أخبار لبنان
11:36
الراعي عرض مع وفد من الأكاديميين اللبنانيين والفرنسيين سبل التعاون الجامعي واستقبل وفد بلدية جونية
0
حال الطقس
01:50
استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل
حال الطقس
01:50
استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:46
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
رياضة
13:46
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إتفاقية تعاون مشترك بين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز والرهبانية اللبنانية المارونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
القنب الهندي من الممنوع إلى المشروع!
0
أخبار دولية
13:23
المهاجرون يقودون نيويورك… زهران ممداني أول مسلم شيعي على رأس بلديتها
أخبار دولية
13:23
المهاجرون يقودون نيويورك… زهران ممداني أول مسلم شيعي على رأس بلديتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء ومحاولات إستباقية لسحب صاعق التفجير
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء ومحاولات إستباقية لسحب صاعق التفجير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ملف مغارة جعيتا: مخالفات وخروقات
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ملف مغارة جعيتا: مخالفات وخروقات
0
أخبار لبنان
13:00
هذا ما قاله المسؤول البريطانيّ للـLBCI عن لبنان والتصعيد الإسرائيليّ فيه وعن سوريا...
أخبار لبنان
13:00
هذا ما قاله المسؤول البريطانيّ للـLBCI عن لبنان والتصعيد الإسرائيليّ فيه وعن سوريا...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:18
الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين
أمن وقضاء
04:18
الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين
2
أمن وقضاء
14:18
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
أمن وقضاء
14:18
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
3
أخبار لبنان
11:37
مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف
أخبار لبنان
11:37
مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف
4
خبر عاجل
06:04
مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح
خبر عاجل
06:04
مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح
5
اسرار
23:42
أسرار الصحف 5-11-2025
اسرار
23:42
أسرار الصحف 5-11-2025
6
أخبار لبنان
08:43
الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل
أخبار لبنان
08:43
الرئيس سلام: إعادة الإعمار تمثّل أولوية للحكومة والمشاريع جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل
7
حال الطقس
01:50
استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل
حال الطقس
01:50
استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل
8
أمن وقضاء
03:40
أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين
أمن وقضاء
03:40
أمن الدولة: توقيف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More