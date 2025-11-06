أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا إلى سكان جنوب لبنان.وأعلن أنّ الجيش الإسرائيليّ سيهاجم على المدى الزمنيّ القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في أنحاء جنوب لبنان.وأعتبر أنّ الهجمات تهدف للتعامل مع "المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".وحثّ سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن:الطيبةطير دباوقال: "أنتم موجودون قرب مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".