الحجار استقبل وفدًا من "معهد توني بلير": لمواكبة المجتمع الدولي تنفيذ قرار بسط سلطة الدولة

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وفدا من "معهد توني بلير للتغيير العالمي" برئاسة الجنرال نيك كارتر.



وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع في المنطقة، إضافة إلى مناقشة حاجات الأجهزة الأمنية اللبنانية والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة.



وشدد الوزير الحجار على أهمية "دعم قوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، لناحية توفير الإمكانات اللوجستية والدعم اللازم لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، لا سيما في ظل إعادة توزيع المهام الأمنية بما يتوافق وخطة انتشار الجيش اللبناني".



كما أكد "ضرورة أن يواكب المجتمع الدولي تنفيذ قرار الحكومة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرا، وبالتوازي الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب ووقف الاعتداءات اليومية، كما العمل على تأمين عملية إعادة الإعمار والمساعدات اللازمة".