وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية

كشف وزير الزراعة نزار هاني عن خطة خمسية للوزارة لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية.

ودعا خلال إطلاق مكتب المشروع الأخضر في الشوف في دير القمر، بمشاركة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط الى تكييف زراعاتهم مع التغيير المناخي وتنويع الانتاج.

وشارك في المناسبة، الى جانب هاني وجنبلاط، النواب اكرم شهيب، فريد البستاني، مروان حمادة، بلال عبد الله وغسان عطالله، الدكتور وليد صافي، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور عمر غنام، رئيس بلدية دير القمر ناجي جرمانوس ومسؤولون في وزارة الزراعة والمشروع الأخضر ورؤساء اتحادات بلديات وبلديات ومخاتير ورؤساء تعاونيات زراعية ومهتمون.

وأزاح النائب جنبلاط والوزير هاني والحضور الستارة عن لوحة للمشروع الاخضر.