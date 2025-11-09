الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك جال على محطات الشمال
أخبار لبنان
2025-11-09 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك جال على محطات الشمال
جال المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المهندس زياد شيا، برفقة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقيب عمال مصلحة سكك الحديد ريمون فلفلة، نقيب السائقين العمومين شادي السيد، وفد من وزارة الأشغال، وفريق من لجنة متابعة مصلحة سكك الحديد على محطات سكك الحديد في الشمال.
والبداية كانت من محطة القطار في شكا، حيث اطلع ميدانيا على وضع العقار، ثم انتقل الى المركز الرئيسي لشركة الاحدب وهي الشركة الخاصة المشغلة للنقل المشترك في لبنان، حيث كان في استقباله المدير التنفيذي للشركة عوني الأحدب.
وجال شيا في غرفة عمليات الشركة واستمع من فريق العمل الى شرح مفصل حول التقنيات المتقدمة في غرفة عمليات وآلية متابعة حركة الباصات بشكل مباشر واطلع على أجهزة الرقابة والأمان والراحة التي وفرتها الشركة للركاب في باصات النقل المشترك.
بعد ذلك، انتقل شيا والاحدب والوفد المرافق الى مركز محطة القطار في مدينة الميناء، حيث كان في استقبالهم الرئيس الإقليمي للدفاع المدني واصف كريمة، ثم كانت جولة داخل المحطة اطلع فيها المدير العام شيا من الاحدب على الأماكن التي تتوقف فيها باصات النقل كما زار برج السباع في الميناء.
شيا
وخلال الجولة، قال شيا: "ان محطة طرابلس للقطار تعني لنا الكثير تاريخيا وكطلة للمستقبل، الكل يتمنى عودة الزمن الجميل ونحن نصر على ان يمتد الجمال الى الحاضر والمستقبل، وما نفعله اولا في قطاع النقل المشترك هو عملية تطوير دائمة ومستمرة كي نصل الى مكان نستطيع فيه ام نقدم خدمة الى المواطن اللبناني الذي يستحق كل خير".
وأضاف: "على مستوى القطار، الكل يعلم اننا نسعى للحفاظ على ممتلكات سكك الحديد وتنظيفها لنستفيد منها في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة القرار بإعادة اطلاق هذا المسار في لبنان فالقطار يبقى وسيلة نقل اساسية في كل دول العالم مهما بلغ التطور فيها" .
تابع: "نحن بانتظار المزيد من الحافلات كي نعزز النقل المشترك أكثر، ولا بد من التشديد على أهمية التعاون والتنسيق بين كل القطاعات والمعنيين في موضوع النقل العام في البلد لانها مسؤولية وطنية ولا يجوز التعاطي مع قطاع النقل العام في البلد بالمفرق".
الأسمر
وقال الأسمر: "ما نتطلع اليه اليوم هو وضع التفكير السليم الذي يمثله المدير العام في الإطار التنفيذي لجهة ما يحكى عن وصول باصات ووضعها بالمدى المنظور بتصرف الناس ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه الشراكة قد تكون الخلاص لانطلاق المشاريع ولا ننسى أيضا ما يخطط له الاساذ شيا ضمن الـ BOT وما يدرس ضمن النقل السككي التي تمتد من الشمال الى الجنوب وضرورة اطلاقها في هذه المرحلة لما تمثله من توفير في اجور النقل الباهظة على الطبقة العاملة" .
الأحدب
بدوره، قال الأحدب: "ان الجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة التي تقوم بها مصلحة السكك الممثلة بالمدير العام ادت الى نجاح هذه الشراكة النموذجية بين القطاعين العام والخاص، واتمنى ان يستمر الجميع بهذا النشاط فنحن اليوم تجاوزنا الـ7 آلاف راكب في اليوم بفضل هذه المتابعة ونتمنى ان يستمر الدعم في هذا المجال لجهة زيادة الحافلات وفتح خطوط جديدة لنتمكن جميعا من تقديم المساعدة اكثر في خدمة بلدنا".
السيد
من جهته، قال السيد: "نتمنى على الدولة التي بدأت بتنظيم كل القطاعات ان تعمل على تنظيم قطاع النقل البري الذي يعاني من فوضى التزوير والمكرر وغير ذلك".
أخبار لبنان
سكك الحديد
زياد شيا
الشمال
طرابلس
التالي
وفد من البنك الدولي تفقد محطة مياه صور المدمرة وأكد تقديم الدعم
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-26
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-26
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-11
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-11
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
0
أخبار لبنان
2025-10-11
جولة على محطات سكك الحديد... زياد شيا: لدينا ٤٨ محطة قطارات في مختلف المناطق
أخبار لبنان
2025-10-11
جولة على محطات سكك الحديد... زياد شيا: لدينا ٤٨ محطة قطارات في مختلف المناطق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
0
أخبار لبنان
07:49
مروان النفّي رئيسًا جديدًا لمرفأ بيروت... وهكذا سينعكس تعيينه على خطة الحكومة بإعادة بناء الدولة والمؤسسات
أخبار لبنان
07:49
مروان النفّي رئيسًا جديدًا لمرفأ بيروت... وهكذا سينعكس تعيينه على خطة الحكومة بإعادة بناء الدولة والمؤسسات
0
أخبار لبنان
07:27
معوض رعى إحتفال "حركة الإستقلال" في ملبورن وشارك في قداس ذكرى إستشهاد الرئيس معوض
أخبار لبنان
07:27
معوض رعى إحتفال "حركة الإستقلال" في ملبورن وشارك في قداس ذكرى إستشهاد الرئيس معوض
0
أخبار لبنان
06:31
وفد من البنك الدولي تفقد محطة مياه صور المدمرة وأكد تقديم الدعم
أخبار لبنان
06:31
وفد من البنك الدولي تفقد محطة مياه صور المدمرة وأكد تقديم الدعم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-11-07
"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة
منوعات
2025-11-07
"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة
0
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
0
فنّ
2025-09-30
"لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوها"... ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تثير الغضب في هوليوود (فيديو)
فنّ
2025-09-30
"لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوها"... ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تثير الغضب في هوليوود (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-10-05
رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية
أخبار لبنان
2025-10-05
رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
0
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
0
أخبار دولية
06:57
عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
06:57
عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
06:27
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
أخبار لبنان
06:27
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
0
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
0
أخبار لبنان
05:03
الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة
أخبار لبنان
05:03
الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة
0
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
0
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
2
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
3
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
4
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
5
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
6
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
7
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
8
أمن وقضاء
11:10
أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت
أمن وقضاء
11:10
أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More