المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك جال على محطات الشمال

جال المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المهندس زياد شيا، برفقة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقيب عمال مصلحة سكك الحديد ريمون فلفلة، نقيب السائقين العمومين شادي السيد، وفد من وزارة الأشغال، وفريق من لجنة متابعة مصلحة سكك الحديد على محطات سكك الحديد في الشمال.



والبداية كانت من محطة القطار في شكا، حيث اطلع ميدانيا على وضع العقار، ثم انتقل الى المركز الرئيسي لشركة الاحدب وهي الشركة الخاصة المشغلة للنقل المشترك في لبنان، حيث كان في استقباله المدير التنفيذي للشركة عوني الأحدب.



وجال شيا في غرفة عمليات الشركة واستمع من فريق العمل الى شرح مفصل حول التقنيات المتقدمة في غرفة عمليات وآلية متابعة حركة الباصات بشكل مباشر واطلع على أجهزة الرقابة والأمان والراحة التي وفرتها الشركة للركاب في باصات النقل المشترك.



بعد ذلك، انتقل شيا والاحدب والوفد المرافق الى مركز محطة القطار في مدينة الميناء، حيث كان في استقبالهم الرئيس الإقليمي للدفاع المدني واصف كريمة، ثم كانت جولة داخل المحطة اطلع فيها المدير العام شيا من الاحدب على الأماكن التي تتوقف فيها باصات النقل كما زار برج السباع في الميناء.



شيا



وخلال الجولة، قال شيا: "ان محطة طرابلس للقطار تعني لنا الكثير تاريخيا وكطلة للمستقبل، الكل يتمنى عودة الزمن الجميل ونحن نصر على ان يمتد الجمال الى الحاضر والمستقبل، وما نفعله اولا في قطاع النقل المشترك هو عملية تطوير دائمة ومستمرة كي نصل الى مكان نستطيع فيه ام نقدم خدمة الى المواطن اللبناني الذي يستحق كل خير".



وأضاف: "على مستوى القطار، الكل يعلم اننا نسعى للحفاظ على ممتلكات سكك الحديد وتنظيفها لنستفيد منها في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة القرار بإعادة اطلاق هذا المسار في لبنان فالقطار يبقى وسيلة نقل اساسية في كل دول العالم مهما بلغ التطور فيها" .



تابع: "نحن بانتظار المزيد من الحافلات كي نعزز النقل المشترك أكثر، ولا بد من التشديد على أهمية التعاون والتنسيق بين كل القطاعات والمعنيين في موضوع النقل العام في البلد لانها مسؤولية وطنية ولا يجوز التعاطي مع قطاع النقل العام في البلد بالمفرق".



الأسمر



وقال الأسمر: "ما نتطلع اليه اليوم هو وضع التفكير السليم الذي يمثله المدير العام في الإطار التنفيذي لجهة ما يحكى عن وصول باصات ووضعها بالمدى المنظور بتصرف الناس ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه الشراكة قد تكون الخلاص لانطلاق المشاريع ولا ننسى أيضا ما يخطط له الاساذ شيا ضمن الـ BOT وما يدرس ضمن النقل السككي التي تمتد من الشمال الى الجنوب وضرورة اطلاقها في هذه المرحلة لما تمثله من توفير في اجور النقل الباهظة على الطبقة العاملة" .



الأحدب



بدوره، قال الأحدب: "ان الجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة التي تقوم بها مصلحة السكك الممثلة بالمدير العام ادت الى نجاح هذه الشراكة النموذجية بين القطاعين العام والخاص، واتمنى ان يستمر الجميع بهذا النشاط فنحن اليوم تجاوزنا الـ7 آلاف راكب في اليوم بفضل هذه المتابعة ونتمنى ان يستمر الدعم في هذا المجال لجهة زيادة الحافلات وفتح خطوط جديدة لنتمكن جميعا من تقديم المساعدة اكثر في خدمة بلدنا".



السيد



من جهته، قال السيد: "نتمنى على الدولة التي بدأت بتنظيم كل القطاعات ان تعمل على تنظيم قطاع النقل البري الذي يعاني من فوضى التزوير والمكرر وغير ذلك".

