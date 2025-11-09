الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك جال على محطات الشمال

أخبار لبنان
2025-11-09 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك جال على محطات الشمال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك جال على محطات الشمال

جال المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المهندس زياد شيا، برفقة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقيب عمال مصلحة سكك الحديد ريمون فلفلة، نقيب السائقين العمومين شادي السيد، وفد من وزارة الأشغال، وفريق من لجنة متابعة مصلحة سكك الحديد على محطات سكك الحديد في الشمال.

والبداية كانت من محطة القطار في شكا، حيث اطلع ميدانيا على وضع العقار، ثم انتقل الى المركز الرئيسي لشركة الاحدب وهي الشركة الخاصة المشغلة للنقل المشترك في لبنان، حيث كان في استقباله المدير التنفيذي للشركة عوني الأحدب.

وجال شيا في غرفة عمليات الشركة واستمع من فريق العمل الى شرح مفصل حول التقنيات المتقدمة في غرفة عمليات وآلية متابعة حركة الباصات بشكل مباشر واطلع على أجهزة الرقابة والأمان والراحة التي وفرتها الشركة للركاب في باصات النقل المشترك.

بعد ذلك، انتقل شيا والاحدب والوفد المرافق الى مركز محطة القطار في مدينة الميناء، حيث كان في استقبالهم الرئيس الإقليمي للدفاع المدني واصف كريمة، ثم كانت جولة داخل المحطة اطلع فيها المدير العام شيا من الاحدب على الأماكن التي تتوقف فيها باصات النقل كما زار برج السباع في الميناء. 

شيا

وخلال الجولة، قال شيا: "ان محطة طرابلس للقطار تعني لنا الكثير تاريخيا وكطلة للمستقبل، الكل يتمنى عودة الزمن الجميل ونحن نصر على ان يمتد الجمال الى الحاضر والمستقبل، وما نفعله اولا في قطاع النقل المشترك هو عملية تطوير دائمة ومستمرة كي نصل الى مكان نستطيع فيه ام نقدم خدمة الى المواطن اللبناني الذي يستحق كل خير".

وأضاف: "على مستوى القطار، الكل يعلم اننا نسعى للحفاظ على ممتلكات سكك الحديد وتنظيفها لنستفيد منها في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة القرار بإعادة اطلاق هذا المسار في لبنان فالقطار يبقى وسيلة نقل اساسية في كل دول العالم مهما بلغ التطور فيها" .

تابع: "نحن بانتظار المزيد من الحافلات كي نعزز النقل المشترك أكثر، ولا بد من التشديد على أهمية التعاون والتنسيق بين كل القطاعات والمعنيين في موضوع النقل العام في البلد لانها مسؤولية وطنية ولا يجوز التعاطي مع قطاع النقل العام في البلد بالمفرق". 

الأسمر 

وقال الأسمر: "ما نتطلع اليه اليوم هو وضع التفكير السليم الذي يمثله المدير العام في الإطار التنفيذي لجهة ما يحكى عن وصول باصات ووضعها بالمدى المنظور بتصرف الناس ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه الشراكة قد تكون الخلاص لانطلاق المشاريع ولا ننسى أيضا ما يخطط له الاساذ شيا ضمن الـ BOT وما يدرس ضمن النقل السككي التي تمتد من الشمال الى الجنوب وضرورة اطلاقها في هذه المرحلة لما تمثله من توفير في اجور النقل الباهظة على الطبقة العاملة" .

الأحدب

بدوره، قال الأحدب: "ان الجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة التي تقوم بها مصلحة السكك الممثلة بالمدير العام ادت الى نجاح هذه الشراكة النموذجية بين القطاعين العام والخاص، واتمنى ان يستمر الجميع بهذا النشاط فنحن اليوم تجاوزنا الـ7 آلاف راكب في اليوم بفضل هذه المتابعة ونتمنى ان يستمر الدعم في هذا المجال لجهة زيادة الحافلات وفتح خطوط جديدة لنتمكن جميعا من تقديم المساعدة اكثر في خدمة بلدنا".

السيد

من جهته، قال السيد: "نتمنى على الدولة التي بدأت بتنظيم كل القطاعات ان تعمل على تنظيم قطاع النقل البري الذي يعاني من فوضى التزوير والمكرر وغير ذلك". 

أخبار لبنان

سكك الحديد

زياد شيا

الشمال

طرابلس

LBCI التالي
وفد من البنك الدولي تفقد محطة مياه صور المدمرة وأكد تقديم الدعم
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-26

مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-11

مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-11

جولة على محطات سكك الحديد... زياد شيا: لدينا ٤٨ محطة قطارات في مختلف المناطق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت

LBCI
أخبار لبنان
07:49

مروان النفّي رئيسًا جديدًا لمرفأ بيروت... وهكذا سينعكس تعيينه على خطة الحكومة بإعادة بناء الدولة والمؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
07:27

معوض رعى إحتفال "حركة الإستقلال" في ملبورن وشارك في قداس ذكرى إستشهاد الرئيس معوض

LBCI
أخبار لبنان
06:31

وفد من البنك الدولي تفقد محطة مياه صور المدمرة وأكد تقديم الدعم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-07

"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
فنّ
2025-09-30

"لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوها"... ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تثير الغضب في هوليوود (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-05

رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت

LBCI
أخبار دولية
07:07

أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل

LBCI
أخبار دولية
06:57

عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
06:27

حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى

LBCI
أخبار لبنان
05:51

علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي

LBCI
أخبار لبنان
05:03

الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة

LBCI
آخر الأخبار
14:58

فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم

LBCI
أخبار لبنان
14:22

وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:07

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
13:21

تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله

LBCI
أمن وقضاء
12:33

في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة

LBCI
أخبار لبنان
01:08

بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه

LBCI
أخبار لبنان
02:35

كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته

LBCI
أمن وقضاء
11:10

أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More