الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
أخبار لبنان
2025-11-09 | 12:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفد وزارة الخزانة الاميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس الاميركي لشؤون مكافحة الارهاب الدكتور سيباستيان غوركا، الذي استقبله مساء اليوم في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، بان لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها.
واشار الرئيس عون إلى انه يندرج في اطار هذه الاجراءات، اقرار مجلس النواب لقانون تعديل قانون السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف، وكذلك التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان في هذا الشأن.
واكد للوفد الاميركي ان الحكومة في صدد انجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية والذي من شأنه ايضا ان يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد.
ولفت الى انه في موازاة الاجراءات المالية المتخذة، يعمل الجيش والأجهزة الامنية على ملاحقة الخلايا الارهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص وبالتالي احباط اي محاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.
وتناول البحث ايضا الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي والسبل الآيلة إلى التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في اطار دعم لبنان للمساعدة في إخراجه من الوضع الاقتصادي الراهن.
كما تناول البحث الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي من جديد ليكون انسياب المال طبيعياً ووفق النظم المالية المعتمدة دوليا.
وعن الوضع في الجنوب، اكد الرئيس عون ضرورة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار ١٧٠١ والاتفاق الذي تم التوصل اليه في العام الماضي، ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح.
وجدد التأكيد ان خيار التفاوض الذي اعلن عنه مرارا ينطلق من ان الحرب لم تؤد إلى اي نتيجة، غير ان التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب، لافتاً الى ان هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة الأميركية ودولا اخرى.
من جهته، اكد الوفد الأميركي الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الامن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الامنية الشرعية من القيام بدورها كاملا.
أخبار لبنان
لبنان
بصرامة
الاجراءات
المعتمدة
تبييض
الاموال
تهريبها
استعمالها
تمويل
الارهاب
التالي
نزيه متى لـ"الأنباء" الكويتية: المفاوضات واجب وطني لابد منها لتحرير الأرض واستعادة السيادة
"التيار الوطني" أعلن دعم مروان ضاهر لمركز نقيب محامي الشمال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-06
كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-06
كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
0
آخر الأخبار
2025-10-17
الجميل لـ #جدل : نطلب من كتّاب العدل بتأدية أدوارهم في منع عمليات تبييض الأموال
آخر الأخبار
2025-10-17
الجميل لـ #جدل : نطلب من كتّاب العدل بتأدية أدوارهم في منع عمليات تبييض الأموال
0
أخبار دولية
2025-09-26
الخزانة مرتاحة لتدابير الحد من تبييض الأموال
أخبار دولية
2025-09-26
الخزانة مرتاحة لتدابير الحد من تبييض الأموال
0
آخر الأخبار
2025-09-10
قاسم: لماذا لا تدعمون المقاومة ماليًا أو إعلاميًا أو سياسيًا أو إجتماعيًا أو في المحافل الدولية؟
آخر الأخبار
2025-09-10
قاسم: لماذا لا تدعمون المقاومة ماليًا أو إعلاميًا أو سياسيًا أو إجتماعيًا أو في المحافل الدولية؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
آخر الأخبار
05:02
الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير اندلع في ديرميماس محلة المحافير حيث التهمت النيران مساحة من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة وعملت فرق الدفاع المدني على اخماده
آخر الأخبار
05:02
الوكالة الوطنية للإعلام: حريق كبير اندلع في ديرميماس محلة المحافير حيث التهمت النيران مساحة من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة وعملت فرق الدفاع المدني على اخماده
0
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
0
آخر الأخبار
14:57
رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة عملت على اعتماد آلية جديدة في للتعيينات في الإدارة تنافسية وشفافة وتعتمد الكفاءة ضمن احترام التوازن المطلوب في الفئة الأولى
آخر الأخبار
14:57
رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة عملت على اعتماد آلية جديدة في للتعيينات في الإدارة تنافسية وشفافة وتعتمد الكفاءة ضمن احترام التوازن المطلوب في الفئة الأولى
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران
0
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
أمن وقضاء
13:34
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
0
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
أخبار دولية
13:22
واشنطن بين السعودية وسوريا
0
أخبار دولية
13:19
اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...
أخبار دولية
13:19
اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:17
جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
13:16
تل أبيب تتحضر لمختلف سيناريوهات المواجهة مع حزب الله
أخبار دولية
13:16
تل أبيب تتحضر لمختلف سيناريوهات المواجهة مع حزب الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
2
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
13:37
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
3
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
4
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
5
أمن وقضاء
05:00
ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
05:00
ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!
6
خبر عاجل
04:25
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على طريق الصوانة - خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن
خبر عاجل
04:25
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على طريق الصوانة - خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن
7
آخر الأخبار
04:28
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء منطقة مرجعيون حيث ينفذ دورات دائرية على ارتفاع متوسط بالتزامن مع تحليق لمسيرات تجسسية
آخر الأخبار
04:28
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء منطقة مرجعيون حيث ينفذ دورات دائرية على ارتفاع متوسط بالتزامن مع تحليق لمسيرات تجسسية
8
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
أخبار لبنان
12:56
الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More