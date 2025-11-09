الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الساحر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

أخبار لبنان
2025-11-09 | 16:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة لا تتغاضى عن السيادة بل تعمل ليلا نهارا على تأمين الانسحاب الاسرائيلي، مشددا على أن الدولة ذات السيادة ايضا فيها جيش واحد وقانون واحد يطبق على الجميع وأنه لن يساوم على هذا الامر وألا تسويات لأنها اوصلتنا الى واقعنا.

وقال سلام في مقابلة مع الاعلامي ريكاردو كرم عبر الـLBCI: "موقفنا جميعًا موحد بضرورة العمل على إنهاء الإحتلال ووقف الإعتداءات وتسليم أسرانا وهذا إلتزامًا بالإتفاقات الموقعة من الحكومة السابقة ونحن أكدنا من جديد إلتزامنا بالقرار 1701 وبحقنا كدولة بالدفاع عن نفسنا وهناك إجماع في الحكومة على ذلك".

وشدد سلام على أن الجميع تلوع من الحروب الاهلية وعلى ألا أحد مستعد لاخذ البلد الى حرب جديدة، مؤكدا انه "اذا كان تطبيق القانون هو عناد فنعم أنا عنيد وانا لا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية".

كما شدد على انه ليس لديه مصرف ولا ميليشيا ولا حزب سياسي بل لديه ثقة الناس التي يريد المحافظة عليها، معتبرا أن المشكلة الاساسية في لبنان هي فقدان الثقة والفجوة بين الدولة والمواطنين.

ولفت الى أنه من أهم الألغام بعمر الحكومة ثقل العادات المكتسبة وصعوبة التغيير، مشيرا الى أنه يدرك أن التغيير ليس سهلًا لكن في الوقت نفسه وبتقديره لا يمكن للبلد أن ينهض من دون تغيير والمقصود به الإصلاح الجذري.

وقال: "مسألة طائفية المراكز كانت الأصعب وكنت أفضل أن يكون هناك مداورة أكثر في التعيينات التي أجريناها وهي تعيينات جيدة وأنا مستعد للدفاع عنها بغالبيتها العظمى".

وأضاف: "باشرنا بورشة إصلاحية كبيرة لكن وحدها لا تكفي لإطلاق العجلة الإقتصادية من جديد وجذب الإستثمارات التي يحتاجها البلد من دون الشعور بالأمن والأمان والإستقرار وهذا ما كان يتطلب تحويل شعار حصرية السلاح إلى واقع تنفيذي حقيقي".

وعن اتفاق الطائف، قال سلام: "المادة ٩٥ المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية تحتاج توضيح اكثر وانا احب نظرية مجلس الشيوخ وهي احد الحلول للمشكلة الطائفية في لبنان ولكنها بحاجة لاعادة النظر بصياغتها".

واعتبر أن "من لا يخطىء هو من لا يعمل" وأن المهم التصحيح عند وقوع الخطأ، قائلا: "في موضوع مغارة جعيتا أين خطأ الوزارة المعنية إذا الجهة التي تدير المغارة لم تطلب إذنًا خطيًا ولم تراجع الجهة الواجب مراجعتها؟ فالخطأ هو إذا لم نحاسب ونحن اليوم اتخذنا الإجراءات المطلوبة".

وعن العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون، قال سلام: "أنا والرئيس عون بتوجه واحد ونحن على تعاون وأنا لست الرئيس عون ولا هو الرئيس سلام وفي موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان احترمنا الاسس الدستورية".

وبالنسبة للعلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: "اعرف الرئيس بري منذ مدة طويلة وهناك امور نتفق عليها واخرى نختلف عليها وتجربة "الترويكا" لا اريد العودة اليها".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون الرئيس بري قال إنني "مش سئلان عن الجنوب" وهذا كلام ظالم وهو يعرف أكثر من ذلك".

وتابع: "كيف يمكن ان يكون الجنوب بعيدا عن أولوياتي وأول زيارة قمت بها بعد تشكيل الحكومة كانت الى الجنوب وأسعى جاهدا لحشد الاموال المطلوبة لاعادة الاعمار واذا كان لدى أي شخص طريقة أفضل فليعلمنا بها ولست انا المسؤول عن الدمار".

ولفت الى أن أكثر ما أثر فيه هو حجم الدمار في الجنوب وزيارة قام بها مع وزيرة الشؤون حنين السيد ضمن برامج أمان لتقديم الدعم المادي للعائلات الأكثر فقرًا.

هذا وأشار سلام الى أنه يشعر بالعجز والتخبط حين يستشهد اطفال في الجنوب ولكنه يزداد عزيمة لتغيير الوضع كي لا يقتل اطفال لا في الجنوب ولا في اي مكان اخر.

وفي موضوع الانتخابات النيابية، أكد أن الحكومة بدأت باعداد العدة لاجراء الانتخابات وأن جزءا من مصداقية العهد هو أن تجري في موعدها، مؤكدا ان الحكومة يهمها ان تجريها على اعلى درجة من النزاهة والحيادية.

ورأى أن الحاجة الى التغيير لا تزال موجودة وألا تغيير من دون تغييرين وأن التغيير أصعب مما كنت يتصور وأن من دون مساءلة ومحاسبة لا يمكن تحقيق ذلك وأنه متمسك بهما أكثر من أي وقت مضى.

وعن الأخطاء التي قد يكون ارتكبها، قال سلام: "أنا وجيلي اخطأنا في الماضي بتغليب تعاطفنا مع القضية الفلسطينية وبالدعوة لحرية العمل الفدائي على حساب لبنان وحملنا لبنان اكثر ما يحتمل ولكن اصحاب نظرية "قوة لبنان في ضعفه" كانوا ايضا على خطأ".

وأضاف: "أخطأت في الماضي حين غلبت مفهوم العدلة على الحرية وغيري أخطأ حين غلّب الحرية على حساب المساواة والعدالة فالديموقراطية تقوم على الحرية والعدالة".

الى ذلك، كشف رئيس الحكومة أنه عندما كان في المحكمة الدولية وعندما اصدر القرارات ضد اسرائيل وصلته تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنه لا يعيش في الخوف.





أخبار لبنان

نتغاضى

السيادة

للتهويل

بالحرب

الاهلية...

علاقته

LBCI التالي
ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!
إليكم حال الطقس في لبنان...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-17

إيد شيران يكشف لمحة نادرة جدًا عن حياته الزوجية... وهذا ما قاله عن "الصراع الحقيقي" في علاقته مع زوجته

LBCI
صحف اليوم
2025-09-05

سلام لـ"الشرق الأوسط": مقررات المجلس لا تحتمل تأويلات... وبري: ما حصل يحفظ السلم الأهلي

LBCI
خبر عاجل
15:09

رئيس الحكومة نواف سلام: الجميع تلوع من الحروب الاهلية ولا اعتقد أن أحدا على استعداد لاخذ البلد الى حرب جديدة واذا كان تطبيق القانون هو عناد فنعم أنا عنيد وانا لا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-01

جابر أكد مشاركته في جلسة الحكومة المقبلة وهذا ما قاله عن اعادة أموال المودعين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
00:03

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
23:56

الدول الراعية للوضع اللبناني تركز على أمرين... (الأنباء الكويتية)

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة

LBCI
فنّ
13:05

حديقة باسم نقابة الممثلين في مرستي: لقاء الفنّ بالطبيعة بمشاركة وزير الزراعة ممثلاً رئيس الجمهورية (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-08

جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...

LBCI
عالم الطبخ
2025-11-06

طبقان مميزان بالقريدس... تعلموا طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران

LBCI
أمن وقضاء
13:34

جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
13:22

واشنطن بين السعودية وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:19

اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:07

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
أخبار لبنان
01:08

بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه

LBCI
أخبار لبنان
02:35

كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام

LBCI
أخبار لبنان
12:56

الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب

LBCI
أمن وقضاء
05:00

ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!

LBCI
خبر عاجل
04:25

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على طريق الصوانة - خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن

LBCI
آخر الأخبار
04:28

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء منطقة مرجعيون حيث ينفذ دورات دائرية على ارتفاع متوسط بالتزامن مع تحليق لمسيرات تجسسية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More