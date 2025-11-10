الرئيس عون غادر الى بلغاريا

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم متوجها إلى صوفيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومين راديف. وضم الوفد المرافق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على أن تنضم إلى الوفد سفيرة لبنان لدى بلغاريا رحاب ابو زين.



وسيجري الرئيس عون خلال زيارته محادثات مع نظيره البلغاري تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.



وستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من المسؤولين البلغار في مقدمهم رئيس مجلس الوزراء روزين جيليازكوف، ورئيسة مجلس النواب رايا نازاريان.