جرى اليوم في مرفأ بيروت تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”، الذي تمحور حول محاكاة الرد والمجابهة في حالات الطوارىء التي تنضوي على المواد الكيميائية والإشعاعية في البيئة المرفئية.

وجاء تنفيذ هذا السيناريو بعد استكمال الاجتماعات التقنية والتنسيقية بين الجهات المشاركة، في إطار مشروع أطلقته الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، ممثلة برئيسها الدكتور بلال نصولي، وبتنظيم مشترك مع الاتحاد الأوروبي ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI).

وشارك في المناورة وحدات من الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، الجمارك، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، الدفاع المدني، الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، فوج إطفاء بيروت، الصليب الأحمر اللبناني، ومستشفيات الجامعة الأميركية في بيروت، أوتيل ديو دو فرانس، والكرنتينا الحكومي، بحضور رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت وخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية متخصصة ومدعوين من جهات محلية ودولية.

ويذكر أن مناورة “Arz 2025” تُجرى بين 10 و13 تشرين الثاني 2025، ضمن سلسلة سيناريوهات تهدف إلى تعزيز التنسيق الوطني في مواجهة الحوادث ذات الطابع الكيميائي والإشعاعي.