الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في مرفأ بيروت... تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”

أخبار لبنان
2025-11-11 | 04:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في مرفأ بيروت... تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في مرفأ بيروت... تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”

جرى اليوم في مرفأ بيروت تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”، الذي تمحور حول محاكاة الرد والمجابهة في حالات الطوارىء التي تنضوي على المواد الكيميائية والإشعاعية في البيئة المرفئية.

 

وجاء تنفيذ هذا السيناريو بعد استكمال الاجتماعات التقنية والتنسيقية بين الجهات المشاركة، في إطار مشروع أطلقته الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، ممثلة برئيسها الدكتور بلال نصولي، وبتنظيم مشترك مع الاتحاد الأوروبي ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI).

 

وشارك في المناورة وحدات من الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، الجمارك، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، الدفاع المدني، الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، فوج إطفاء بيروت، الصليب الأحمر اللبناني، ومستشفيات الجامعة الأميركية في بيروت، أوتيل ديو دو فرانس، والكرنتينا الحكومي، بحضور رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت وخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية متخصصة ومدعوين من جهات محلية ودولية.

 

ويذكر أن مناورة “Arz 2025” تُجرى بين 10 و13 تشرين الثاني 2025، ضمن سلسلة سيناريوهات تهدف إلى تعزيز التنسيق الوطني في مواجهة الحوادث ذات الطابع الكيميائي والإشعاعي.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

بيروت...

تنفيذ

السيناريو

الأول

مناورة

2025”

LBCI التالي
تدابير سير بسبب أعمال تزفيت على المسلك الغربيّ من جبيل حتى نهر إبراهيم
الرئيس عون شدد على الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية مع بلغاريا في المجالات كافة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-31

تنفيذ مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2026 بحضور قائد الجيش بالنيابة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

مناورة حيّة نفّذتها عناصر من القوى السّيّارة في باحة معرض رشيد كرامي الدولي

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

نتنياهو: القوات تنظم صفوفها الآن وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل "مناورة" برية

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-23

قائد الجيش يحضر مناورة لفوج الحدود البرية الثالث في سهل الكنيسة - كفرقوق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:02

تدابير سير بسبب أعمال تزفيت على المسلك الغربيّ من جبيل حتى نهر إبراهيم

LBCI
أخبار لبنان
04:10

الرئيس عون شدد على الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية مع بلغاريا في المجالات كافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:18

اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد

LBCI
أخبار لبنان
03:05

الحاج: جربوا معادلة جديدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:19

عملية انتحارية في إسلام أباد

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
04:40

في مرفأ بيروت... تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”

LBCI
آخر الأخبار
02:42

انحسار حرائق سببتها الغارات على الجرمق والعيشية واستمرارها في الريحان وعرمتى لصعوبة الوصول لإطفائها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:18

اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد

LBCI
أخبار لبنان
16:00

حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

القضاء جزء من قالب الحلوى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار دولية
07:24

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
صحف اليوم
00:28

مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
أخبار دولية
05:34

مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع

LBCI
خبر عاجل
15:40

وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب جون هيرلي: تشرفت بلقاء الرئيس سلام برفقة سيباستيان غوركا وإنّ الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لرسم مستقبله بيده لكن تحقيق ذلك يبقى رهنًا بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More