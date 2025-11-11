بري استقبل حاكم مصرف لبنان... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حيث تناول اللقاء عرض للأوضاع العامة ولاسيما المالية منها.



واستقبل بري النائب ميشال المر حيث تم البحث في آخر التطورات والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية.