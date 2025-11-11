الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مفرزة استقصاء بيروت تنفّذ سلسلة توقيفات...

أخبار لبنان
2025-11-11 | 07:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مفرزة استقصاء بيروت تنفّذ سلسلة توقيفات...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مفرزة استقصاء بيروت تنفّذ سلسلة توقيفات...

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة للتحريات والعمل الاستقصائي الذي قامت به مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، تمكّنت من خلال دورياتها والحواجز الظّرفية التي أقامتها، من تنفيذ سلسلة توقيفات، على الشكل التالي:

- في محلة المصيطبة، أوقفت المدعو (ز. ف. مواليد عام 1978، لبناني) على متن دراجة آلية نوع " V MAX" من دون لوحة تسجيل، وتبيّن أنه مطلوب بجرم مخدرات.

- في محلة عين المريسة، أوقفت المدعو (ع. ح. مواليد عام 1986، لبناني) على متن دراجة آلية نوع "سويت" من دون لوحة تسجيل، وتبيّن أنها مسروقة، وهو مطلوب بجرم مخدّرات. كما أوقفت المدعو (ع. ع. مواليد عام 2005، لبناني) على متن دراجة آلية مسروقة نوع "هوندا" من دون لوحة.

- توقيف المدعو (أ. ا. مواليد عام 1993، لبناني) في محلة راس النبع على متن دراجة آلية نوع "هاوجو" من دون لوحة، وتبيّن أنه مطلوب بموجب خلاصتَي حكم بجرم أسلحة وتعاطي مخدرات.

- في محلة البسطة، أوقفت المدعو (م. ر. مواليد عام 1986، لبناني) على متن دراجة آلية نوع "GR" من دون لوحة، وهو مطلوب بموجب 5 مذكرات توقيف بجرم مخدرات.

- في محلة الكولا، أوقفت المدعو (م. د. مواليد عام 2006، سوري) على متن دراجة مسروقة نوع "سويت" من دون لوحة.

- أوقفت المدعو (م. ز. د. مواليد عام 1989، لبناني) في محلة سامي الصلح على متن دراجة آلية نوع "سويت"، وتبيّن أته مطلوب بجرم سلب، وبرفقته المدعو (ع. ه. مواليد عام 2003، لبناني) مطلوب بجرم فرار من مؤسسة عسكرية.

- في محلة الأشرفية، أوقفت المدعو (م. ص. مواليد عام 1997، لبناني) على متن دراجة آلية من دون لوحة، وضبط بحوزته كمية من مادة السالفيا، وبحقه 3 مذكرات توقيف بجرم مخدرات، تعاطي مخدرات، والإكراه على فعل مناف للحشمة.

- في محلة طريق الشام، أوقفت كل من: (ا. خ. مواليد عام 1988، فلسطيني) على متن دراجة من دون لوحة، وهو مطلوب بجرم مخدرات، وبرفقته المدعو (م. ز. مواليد عام 1981، فلسطيني) المطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات.

- في محلة فردان، تم توقيف (م. ص. مواليد عام 2003، فلسطيني)، لقيادته دراجة آلية مسروقة نوع "GR" من دون لوحة.

- توقيف المدعو (م. ع. مواليد عام 1981، سوري) في محلة المنارة على دراجة مسروقة نوع "سويت" من دون لوحة، والمدعو (ح. ك. مواليد عام 2009، سوري) على متن دراجة مسروقة نوع "جوك" لون رمادي من دون لوحة.

- توقيف المدعو (ق. ح. مواليد عام 2003، لبناني) على متن دراجة آلية من دون لوحة، وتبيّن بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة.

وقد سُلَّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ.

أخبار لبنان

مفرزة استقصاء بيروت

توقيفات

LBCI التالي
مصلحة الاقتصاد في صيدا تضبط مطاعم فول مخالفة وتمنحها 48 ساعة لتسوية أوضاعها
بحثٌ قطريّ لبنانيّ في العلاقات الثنائية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:50

مفرزة استقصاء بيروت تنفّذ سلسلة توقيفات تطال عددًا من المطلوبين بجرائم متنوّعة

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-23

قوى الامن: سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت وضبطت مواد مخدّرة وممنوعات

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-23

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-13

توقيفات لمفرزة استقصاء جبل لبنان بجرم مخدّرات في بئر حسن والحدت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:18

رجي يثير في بلغاريا قضية قبطان باخرة النيترات

LBCI
أخبار لبنان
08:57

رسامني في احتفال "الميدل ايست": شريك أساسي في رفع اسم لبنان عاليا

LBCI
أخبار لبنان
08:56

بلاسخارت زارت وزير الدفاع: الأمم المتحدة تواصل دعمها للبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:51

سلام في احتفال الذكرى الـ80 لتأسيس "الميدل ايست": هدفنا إعادة بناء الدولة على أساس الكفاءة والإنتاج

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

قاض أميركيّ أصدر حكمًا: إدارة ترامب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأميركيّ

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-07

الراعي بحث مع بدران في أوضاع الجامعة اللبنانية واستقبل سفيرين وزوارا

LBCI
منوعات
2025-11-10

"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-17

رئاسة الجمهورية: موقف الرئيس عون من التفاوض واضح وما يُنشر من تفسيرات لا يعكس الواقع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:33

موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار

LBCI
أخبار لبنان
06:48

المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول

LBCI
أخبار دولية
06:14

العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
06:11

طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:18

اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد

LBCI
أخبار دولية
23:46

مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ

LBCI
أخبار دولية
16:23

ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا

LBCI
أخبار لبنان
16:00

حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

LBCI
صحف اليوم
00:28

مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ

LBCI
أمن وقضاء
06:24

غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود

LBCI
أمن وقضاء
06:00

قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More