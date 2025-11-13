جابر استقبل مخزومي وعرض مع تحالف شركة توتال وشركة قطر خطة تزويد معمل دير عمار بالغاز لتوليد الكهرباء

عرض وزير المالية ياسين جابر مع وفد يمثل تحالف شركة "توتال" و"شركة قطر" خطة تزويد معمل دير عمار بالغاز لتوليد الكهرباء عبر مشروع FSRU من قبل التحالف المذكور، ويتضمن المشروع إضافة الى تأمين الغاز ومحطة للتغويز، إنشاء الوصلات لإيصال الغاز إلى معمل الإنتاج، كما وتمّ عرض مشروع بناء محطة توليد جديدة للكهرباء تعمل على الغاز أيضاً وتزود بالطريقة نفسها.



ومشروع العرض الذي قدم، تمت دراسته لناحية خطة التمويل، حيث لوزارة المالية دور أساسي لهذه الناحية، كما وهي تقوم بدور في عملية تدقيق حسابات كهرباء لبنان.



ويذكر أن تشغيل معامل انتاج الكهرباء على الغاز يؤمن وفرا قدره 40 في المئة من كلفة الإنتاج كما يؤمن بيئة نظيفة خالية من التلوث.



مخزومي



والتقى الوزير جابر النائب فؤاد مخزومي وبحث معه في مسائل تشريعية تجري مناقشتها في المجلس النيابي وأخرى ستُحال إليه.