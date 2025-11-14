اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا: مهلة تسجيل الإعلاميين لتغطية الزيارة تنتهي في 20 الشهر الحالي

ذكرت اللجنة الإعلامية الخاصة بالزيارة الرسولية للبابا لاوون الرابع عشر لبنان من 30 تشرين الثاني الحالي الى 2 كانون الأول المقبل، في بيان "المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة المحلية والعربية والأجنبية، ان مهلة تسجيل الإعلاميين الراغبين في تغطية الزيارة البابوية تنتهي في 20 تشرين الثاني الجاري ضمنا، ولن يكون ممكنا باي شكل من الاشكال قبول أي طلب اعتماد بعد هذا التاريخ".



ولفتت اللجنة الإعلامية الى ان"الأماكن المخصصة للإعلاميين في المحطات التي سيزورها قداسة البابا، محدودة ولن يكون في الإمكان استيعاب اعداد كبيرة من الإعلاميين، علما ان المركز الإعلامي في فندق فينيسيا سيكون مجهزا بالوسائل التقنية المناسبة لمتابعة النقل المباشر لزيارات قداسته مع كل التسهيلات الضرورية.



ودعت اللجنة الإعلاميين الى تفهم الترتيبات التي ستعتمد في حركة الإعلاميين خلال الزيارة البابوية والمساهمة في انجاحها.



وللتذكير، في ما يلي الموقع المعتمد حصرا لتسجيل الإعلاميين:

http://www.presidency.gov.lb/media-accreditation-form.html".



