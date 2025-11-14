يعقوبيان تتخلى عن حصانتها وتمثل أمام القضاء في دعوى مقدّمة من "حزب الله"

اعلنت النائبة بولا يعقوبيان انها تخلت عن حصانتها النيابية وتوجّهت إلى قصر العدل في بيروت برفقة المحامي محمد رمضان، حيث تمّ استجوابها في الدعوى المقدَّمة ضدّها من قِبل حزب الله وأحد محاميه، على خلفية مقابلة أجرتها مع الاعلامي وليد عبود وتحدّثت فيها عن "العقيدة القاتلة للحزب".



‎وقالت يعقوبيان:"خطوتي تأتي تأكيداً لثقتي بالقضاء اللبناني، ولإظهار زيف وافتراءات الحزب بعد الحملة الممنهجة التي حوّرت كلامي لتُظهر وكأنني قصدت الطائفة الشيعية الكريمة، التي أكنّ لها كل الاحترام والتقدير".



