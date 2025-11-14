كبارة دعا للإسراع في الإصلاحات وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية

شدّد النائب كريم كبارة في بيان، على "ضرورة أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اتخاذ سلسلة من الخطوات الأساسية إن لجهة فرض هيبة الدولة وحصرية السلاح وضبط الأمن ، وان لجهة الإصلاحات المالية، محاربة الفساد، ومعالجة الأوضاع المعيشية المتردية.



وأشاد كبارة بجهود الأجهزة الأمنية اللبنانية والمؤسسات الرسمية، التي أدت دورا فاعلا وأداء ممتازا ما أدى إلى إعلان المملكة العربية السعودية استعدادها لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية".