مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة

اقامت بلدية راشيا مهرجان الاستقلال في قلعة الاستقلال راشيا برعاية وحضور وزيرة التربية ريما كرامي وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور وفاعليات من مدارس لبنان الرسمية والخاصة.



وتخلل المهرجان مسيرة احتفالا بالاستقلال جابت شوارع راشيا والسوق الاثري.