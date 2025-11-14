رئيس الجمهورية نوه بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية: الاوضاع ستتغير في الجنوب بوجود الجيش وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي

رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالموقف الذي نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي رفيع، والذي أشار فيه الى "ان المملكة العربية السعودية تخطط قريبا لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، وان وفدا من المملكة سيزور لبنان قريبا لإجراء مناقشات لإزالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية الى السعودية.



وقال الرئيس عون في خلال إٍستقباله وفدا من "حركة غد الإنقاذ" برئاسة الإعلامي محمد بركات: "آن الأوان ونحن في إنتظار المملكة، لا سيَّما، وإني أكَّدت مراراً بأنَّ حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي".



وأكد تفهمه لوجع ابن الجنوب الذي يعاني منذ وقت طويل، مشيراً الى "ان الاوضاع ستتغير بوجود الجيش الذي تنبع قوته من شرعيته ومن التفاف الناس حوله والثقة المتينة التي يمنحها اهالي الجنوب له".



وأوضح الرئيس عون انه "عندما اصدر بيان تكليف الجيش بالرد والتصدي لأي محاولات توغّل اسرائيلية برية، كان هدفه ايصال رسالة للجميع بأن الجيش اصبح صاحب القرار في الجنوب وهو مكلف بحمايته.



وقال: "أنا كرئيس دولة مسؤول وعليّ واجبات تجاه وطني، اتحمَّل مسؤولية قراراتي التي هدفها مصلحة بلدي وشعبي ومصلحة الجنوب وابن بيئة الجنوب، وان بناء دولة قوية هو اساس بحيث ان الولاء النهائي يجب ان يكون للوطن."



وزير الزراعة



واستقبل الرئيس عون وزير الزراعة نزار هاني الذي أطلعه على الواقع الزراعي الراهن في البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل تصريف الإنتاج الزراعي في الأسواق العربية.



شحادة وغزالة



كما استقبل وزير المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ورئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل سليم غزالة ورئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني فيليب حنين، الذين وجهوا دعوة لرئيس الجمهورية لرعاية احتفال، رفع العلم اللبناني في ساحة عند المدخل الرئيسي لمدينة زحلة لمناسبة عيد العلم.



وأوضح الوفد أن "هذا المشروع الوطني رمزي تعمل عليه البلدية ليكون معلماً دائما يرمز الى وحدة اللبنانيين واعتزازهم بعلمهم ووطنهم، ويتضمن إقامة سارية بارتفاع 33 متراً تحمل علما لبنانيا بطول 13 مترا وبعرض 8 امتار، والهدف ان يشكل هذا الموقع عند مدخل المدينة تحية يومية للوطن والعلم ولرمزية زحلة كعاصمة البقاع وركن أساسي من اركان العيش المشترك".

وأشار الوفد الى أن البلدية تعاونت مع المجلس الوطني للعلم اللبناني في انجاز هذا العمل الذي سيتم افتتاحه في 21 تشرين الثاني الجاري. وكتب على قاعدة العلم عبارة "زحلة دار السلام" و"زحلة مدينة الكرمة وGastronomie.



وعرض حنين للدور الذي يقوم به المجلس الوطني للعلم اللبناني في تعميم القيم التي يرمز اليها العلم، من خلال مشاريع توعوية في المدارس والمعاهد وتقديم الولاء للعلم اللبناني.



ونوه الرئيس عون بمبادرة بلدية زحلة المعلقة وتعنايل، مشددا على أهمية تعميم ثقافة احترام العلم والتربية على المواطنة خصوصا في صفوف الشباب والطلاب.