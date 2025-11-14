الأخبار
رئيس الجمهورية نوه بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية: الاوضاع ستتغير في الجنوب بوجود الجيش وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي
أخبار لبنان
2025-11-14 | 08:08
رئيس الجمهورية نوه بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية: الاوضاع ستتغير في الجنوب بوجود الجيش وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي
رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالموقف الذي نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي رفيع، والذي أشار فيه الى "ان المملكة العربية السعودية تخطط قريبا لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، وان وفدا من المملكة سيزور لبنان قريبا لإجراء مناقشات لإزالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية الى السعودية.
وقال الرئيس عون في خلال إٍستقباله وفدا من "حركة غد الإنقاذ" برئاسة الإعلامي محمد بركات: "آن الأوان ونحن في إنتظار المملكة، لا سيَّما، وإني أكَّدت مراراً بأنَّ حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي".
وأكد تفهمه لوجع ابن الجنوب الذي يعاني منذ وقت طويل، مشيراً الى "ان الاوضاع ستتغير بوجود الجيش الذي تنبع قوته من شرعيته ومن التفاف الناس حوله والثقة المتينة التي يمنحها اهالي الجنوب له".
وأوضح الرئيس عون انه "عندما اصدر بيان تكليف الجيش بالرد والتصدي لأي محاولات توغّل اسرائيلية برية، كان هدفه ايصال رسالة للجميع بأن الجيش اصبح صاحب القرار في الجنوب وهو مكلف بحمايته.
وقال: "أنا كرئيس دولة مسؤول وعليّ واجبات تجاه وطني، اتحمَّل مسؤولية قراراتي التي هدفها مصلحة بلدي وشعبي ومصلحة الجنوب وابن بيئة الجنوب، وان بناء دولة قوية هو اساس بحيث ان الولاء النهائي يجب ان يكون للوطن."
وزير الزراعة
واستقبل الرئيس عون وزير الزراعة نزار هاني الذي أطلعه على الواقع الزراعي الراهن في البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل تصريف الإنتاج الزراعي في الأسواق العربية.
شحادة وغزالة
كما استقبل وزير المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ورئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل سليم غزالة ورئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني فيليب حنين، الذين وجهوا دعوة لرئيس الجمهورية لرعاية احتفال، رفع العلم اللبناني في ساحة عند المدخل الرئيسي لمدينة زحلة لمناسبة عيد العلم.
وأوضح الوفد أن "هذا المشروع الوطني رمزي تعمل عليه البلدية ليكون معلماً دائما يرمز الى وحدة اللبنانيين واعتزازهم بعلمهم ووطنهم، ويتضمن إقامة سارية بارتفاع 33 متراً تحمل علما لبنانيا بطول 13 مترا وبعرض 8 امتار، والهدف ان يشكل هذا الموقع عند مدخل المدينة تحية يومية للوطن والعلم ولرمزية زحلة كعاصمة البقاع وركن أساسي من اركان العيش المشترك".
وأشار الوفد الى أن البلدية تعاونت مع المجلس الوطني للعلم اللبناني في انجاز هذا العمل الذي سيتم افتتاحه في 21 تشرين الثاني الجاري. وكتب على قاعدة العلم عبارة "زحلة دار السلام" و"زحلة مدينة الكرمة وGastronomie.
وعرض حنين للدور الذي يقوم به المجلس الوطني للعلم اللبناني في تعميم القيم التي يرمز اليها العلم، من خلال مشاريع توعوية في المدارس والمعاهد وتقديم الولاء للعلم اللبناني.
ونوه الرئيس عون بمبادرة بلدية زحلة المعلقة وتعنايل، مشددا على أهمية تعميم ثقافة احترام العلم والتربية على المواطنة خصوصا في صفوف الشباب والطلاب.
أخبار لبنان
الجمهورية
بالموقف
السعودي
لتعزيز
العلاقات
التجارية:
الاوضاع
ستتغير
الجنوب
بوجود
الجيش
وحماية
لبنان
محيطه
العربي
التالي
أسرار الصحف 14-11-2025
السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات
السابق
خبر عاجل
07:45
الرئيس جوزاف عون منوهاً بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان: نحن بانتظار المملكة وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي
خبر عاجل
07:45
الرئيس جوزاف عون منوهاً بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان: نحن بانتظار المملكة وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي
0
خبر عاجل
15:15
سلام يشكر السعودية لتعزيز العلاقات التجارية ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية
خبر عاجل
15:15
سلام يشكر السعودية لتعزيز العلاقات التجارية ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية
0
خبر عاجل
14:16
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: لبنان أظهر كفاءة في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر القليلة الماضية وسنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
خبر عاجل
14:16
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: لبنان أظهر كفاءة في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر القليلة الماضية وسنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
0
أخبار دولية
16:42
السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات
أخبار دولية
16:42
السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات
0
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
0
أمن وقضاء
12:11
إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم
أمن وقضاء
12:11
إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم
0
أخبار لبنان
12:05
سلام عرض وسكوغ المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي: ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف انتهاكاتها للسيادة
أخبار لبنان
12:05
سلام عرض وسكوغ المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي: ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف انتهاكاتها للسيادة
0
أخبار لبنان
11:57
مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين
أخبار لبنان
11:57
مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين
0
أخبار دولية
11:02
واشنطن ودول عربية تدعو إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في الأمم المتحدة
أخبار دولية
11:02
واشنطن ودول عربية تدعو إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في الأمم المتحدة
0
صحة وتغذية
05:28
علاقة خطيرة بين السجائر الإلكترونية ومرض السكري... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
05:28
علاقة خطيرة بين السجائر الإلكترونية ومرض السكري... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
10:46
وزير المهجرين شارك في مؤتمر "مدارس من أجل المستقبل"
أخبار لبنان
10:46
وزير المهجرين شارك في مؤتمر "مدارس من أجل المستقبل"
0
منوعات
2025-11-13
تحليل DNA لهتلر يفجّر مفاجأة: "كان مصابًا باضطراب نادر يفسّر سلوكه الغريب" وهذه التفاصيل
منوعات
2025-11-13
تحليل DNA لهتلر يفجّر مفاجأة: "كان مصابًا باضطراب نادر يفسّر سلوكه الغريب" وهذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
06:55
مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة
أخبار لبنان
06:55
مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة
0
أخبار لبنان
06:46
دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني
أخبار لبنان
06:46
دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني
0
أخبار دولية
03:50
فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
أخبار دولية
03:50
فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
0
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
1
اخبار البرامج
15:48
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
اخبار البرامج
15:48
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
2
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
3
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
4
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
5
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
6
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
7
أخبار دولية
16:19
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
أخبار دولية
16:19
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
8
أمن وقضاء
07:01
الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن
أمن وقضاء
07:01
الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن
