بازرلي: شعاري "كرامة المحامي" والتنافس في انتخابات نقابة المحامين ليس حزبيًا

أكّد المرشح لمنصب نقيب المحامين ايلي بازرلي أنّه في حال نجح في انتخابات نقابة المحامين فسيعمل على استدراج عروض لشركات التأمين والإدارة في صندوق التعاون.



وقال ضمن برنامج "جدل" إنّ العرض الأفضل سيوقّع عليه.



وأعلن أنّه يحظى بدعم العديد من المحامين ومن أصحاب المكاتب بهدف التغيير، موضحًا أنّ شعاره "كرامة المحامي" يكمن في المهنية من حيث تنديد التعرّض للكرامات ويكمن في الشق الصحيّ كذلك.



وشدد بازرلي على أن لا تدخل سياسيًا في انتخابات نقابة المحامين فالتنافس ليس حزبيًا.



ودعا إلى تفعيل دور معهد المحاماة من حيث الإشراف على امتحانات الدخول لنقابة المحامين "أي يتدرّج الطالب المحامي تدريجيًا قبل الدخول إلى النقابة ولا يُحكم على هذا المتدرج فورًا".