وزارة الثقافة ترد على قرار تدمير مسرح بيروت: نلتزم إحترام القانون وتطبيق القرارات القضائية كافة
أخبار لبنان
2025-11-15 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزارة الثقافة ترد على قرار تدمير مسرح بيروت: نلتزم إحترام القانون وتطبيق القرارات القضائية كافة
أصدرت وزارة الثقافة -المديرية العامة للاثار، بيانًا جاء فيه: "ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبر مفاده ان وزارة الثقافة أعطت الضوء الأخضر لتدمير مسرح بيروت تحت ضغط شورى الدولة وتهديد المالك. يهم وزارة الثقافة ان توضح انها كانت قامت بإدراج جزء من العقار ٢٤٣ من منطقة عين المريسة العقارية القائم عليه مسرح بيروت في لائحة الجرد العام بموجب القرار رقم ۲۰۱۱/۱۳۳ باعتباره معلماً ثقافياً تاريخياً.
وبعد ان تقدم صاحب العقار بمراجعة امام مجلس شورى الدولة طالباً ابطال القرار المذكور، قامت وزارة الثقافة بتحضير دراسة مفصلة تشرح فيها أهمية الممتلك الثقافي باعتباره جزءاً اساسياً من تراث بيروت نظراً لقيمته المادية والرمزية كمعلم ثقافي أساسي ينبغي الحفاظ عليه. الا ان مجلس شورى الدولة لم يأخذ بالحجج التي قدمتها الوزارة بل اعتبر ان القرار المذكور يخالف نص قانون الآثار القديمة (القرار رقم١٦٦ ل ر تاریخ ۱۹۳۳/۱۱/۷) وقرر بالإجماع ابطال قرار وزارة الثقافة ادراج جزء من العقار رقم۲٤٣ منطقة عين المريسة في لائحة الجرد العام.
وإذ تؤكد وزارة الثقافة حرصها الدائم لحماية الإرث الثقافي الوطني، فهي تلتزم باحترام القانون وتطبيق كافة القرارات القضائية".
أخبار لبنان
الثقافة
تدمير
بيروت:
نلتزم
إحترام
القانون
وتطبيق
القرارات
القضائية
0
أخبار لبنان
2025-11-01
نقيب الأطباء في بيروت: لم نتبلّغ أي قرار قضائي يمنع الطبيب غسان حميمص من ممارسة المهنة
أخبار لبنان
2025-11-01
نقيب الأطباء في بيروت: لم نتبلّغ أي قرار قضائي يمنع الطبيب غسان حميمص من ممارسة المهنة
0
أخبار لبنان
2025-10-28
سلام خلال استقبال أورتاغوس: تطبيق قرار حصر السلاح يتطلّب دعم الجيش وعقد مؤتمر دولي
أخبار لبنان
2025-10-28
سلام خلال استقبال أورتاغوس: تطبيق قرار حصر السلاح يتطلّب دعم الجيش وعقد مؤتمر دولي
0
أخبار لبنان
2025-09-02
مخزومي زار رئيس الجمهورية: لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا بتطبيق الدستور وتفعيل القوانين والتزام القرارات الدولية
أخبار لبنان
2025-09-02
مخزومي زار رئيس الجمهورية: لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا بتطبيق الدستور وتفعيل القوانين والتزام القرارات الدولية
0
أخبار دولية
2025-10-22
غوتيريش يأمل أن تلتزم إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية "المهم" بشأن غزة
أخبار دولية
2025-10-22
غوتيريش يأمل أن تلتزم إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية "المهم" بشأن غزة
0
أخبار لبنان
07:22
انقطاع التيار الكهربائي عن 30 بلدة في قضاء النبطية بسبب العاصفة
أخبار لبنان
07:22
انقطاع التيار الكهربائي عن 30 بلدة في قضاء النبطية بسبب العاصفة
0
أخبار لبنان
07:11
فرق وزارة الاشغال تدخلت لمعالجة التجمعات المائية في منطقة الرحاب
أخبار لبنان
07:11
فرق وزارة الاشغال تدخلت لمعالجة التجمعات المائية في منطقة الرحاب
0
تقارير نشرة الاخبار
06:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية
تقارير نشرة الاخبار
06:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية
0
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
0
أخبار دولية
2025-10-09
مكتب نتنياهو: اتفاق غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية
أخبار دولية
2025-10-09
مكتب نتنياهو: اتفاق غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية
0
رياضة
2025-11-11
يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى
رياضة
2025-11-11
يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى
0
أخبار لبنان
2025-10-09
مرقص: إستمرار إستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتّى نهاية العام 2026 وانجاز الخلية الجديدة
أخبار لبنان
2025-10-09
مرقص: إستمرار إستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتّى نهاية العام 2026 وانجاز الخلية الجديدة
0
خبر عاجل
2025-11-13
المبعوث الأميركي توم براك: سوريا ستعمل من الآن فصاعداً بنشاط معنا في مواجهة وتفكيك ما تبقّى من "داعش" والحرس الثوري الإيراني و"حماس" و"حزب الله" وستقف كشريك ملتزم في الجهد الدولي لتحقيق السلام
خبر عاجل
2025-11-13
المبعوث الأميركي توم براك: سوريا ستعمل من الآن فصاعداً بنشاط معنا في مواجهة وتفكيك ما تبقّى من "داعش" والحرس الثوري الإيراني و"حماس" و"حزب الله" وستقف كشريك ملتزم في الجهد الدولي لتحقيق السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
06:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية
تقارير نشرة الاخبار
06:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية
0
أخبار لبنان
03:59
جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية
أخبار لبنان
03:59
جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية
0
أخبار لبنان
03:55
وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..
أخبار لبنان
03:55
وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..
0
اقتصاد
03:50
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي
اقتصاد
03:50
وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي
0
أخبار دولية
02:25
ترامب يلمح الى أنه اتخذ قرارا بشأن فنزويلا
أخبار دولية
02:25
ترامب يلمح الى أنه اتخذ قرارا بشأن فنزويلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
1
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
2
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
3
خبر عاجل
14:11
البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن
خبر عاجل
14:11
البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن
4
خبر عاجل
15:20
يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك
خبر عاجل
15:20
يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك
5
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
اسرار
23:48
اسرار الصحف 15-11-2025
6
أخبار لبنان
09:30
الجيش الإسرائيليّ يزعم: ننفي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًا على اتهام اليونيفيل
أخبار لبنان
09:30
الجيش الإسرائيليّ يزعم: ننفي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًا على اتهام اليونيفيل
7
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
8
أمن وقضاء
12:11
إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم
أمن وقضاء
12:11
إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم
