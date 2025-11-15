الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
وزارة الثقافة ترد على قرار تدمير مسرح بيروت: نلتزم إحترام القانون وتطبيق القرارات القضائية كافة

أخبار لبنان
2025-11-15 | 05:27
وزارة الثقافة ترد على قرار تدمير مسرح بيروت: نلتزم إحترام القانون وتطبيق القرارات القضائية كافة
وزارة الثقافة ترد على قرار تدمير مسرح بيروت: نلتزم إحترام القانون وتطبيق القرارات القضائية كافة

أصدرت وزارة الثقافة -المديرية العامة للاثار، بيانًا جاء فيه: "ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبر مفاده ان وزارة الثقافة أعطت الضوء الأخضر لتدمير مسرح بيروت تحت ضغط شورى الدولة وتهديد المالك. يهم وزارة الثقافة ان توضح انها كانت قامت بإدراج جزء من العقار ٢٤٣ من منطقة عين المريسة العقارية القائم عليه مسرح بيروت في لائحة الجرد العام بموجب القرار رقم ۲۰۱۱/۱۳۳ باعتباره معلماً ثقافياً تاريخياً.
وبعد ان تقدم صاحب العقار بمراجعة امام مجلس شورى الدولة طالباً ابطال القرار المذكور، قامت وزارة الثقافة بتحضير دراسة مفصلة تشرح فيها أهمية الممتلك الثقافي باعتباره جزءاً اساسياً من تراث بيروت نظراً لقيمته المادية والرمزية كمعلم ثقافي أساسي ينبغي الحفاظ عليه. الا ان مجلس شورى الدولة لم يأخذ بالحجج التي قدمتها الوزارة بل اعتبر ان القرار المذكور يخالف نص قانون الآثار القديمة (القرار رقم١٦٦ ل ر تاریخ ۱۹۳۳/۱۱/۷) وقرر بالإجماع ابطال قرار وزارة الثقافة ادراج جزء من العقار رقم۲٤٣ منطقة عين المريسة في لائحة الجرد العام.
وإذ تؤكد وزارة الثقافة حرصها الدائم لحماية الإرث الثقافي الوطني، فهي تلتزم باحترام القانون وتطبيق كافة القرارات القضائية".

أخبار لبنان

الثقافة

تدمير

بيروت:

نلتزم

إحترام

القانون

وتطبيق

القرارات

القضائية

الحاج حسن: أميركا ليست وسيطاً عادلاً وهي من يقود المشروع الصهيوني في المنطقة
الأونروا: الأمطار تفاقم أوضاع غزة والعائلات تلجأ إلى الخيام الموقتة
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-01

نقيب الأطباء في بيروت: لم نتبلّغ أي قرار قضائي يمنع الطبيب غسان حميمص من ممارسة المهنة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

سلام خلال استقبال أورتاغوس: تطبيق قرار حصر السلاح يتطلّب دعم الجيش وعقد مؤتمر دولي

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-02

مخزومي زار رئيس الجمهورية: لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا بتطبيق الدستور وتفعيل القوانين والتزام القرارات الدولية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-22

غوتيريش يأمل أن تلتزم إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية "المهم" بشأن غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:22

انقطاع التيار الكهربائي عن 30 بلدة في قضاء النبطية بسبب العاصفة

LBCI
أخبار لبنان
07:11

فرق وزارة الاشغال تدخلت لمعالجة التجمعات المائية في منطقة الرحاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:48

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية

LBCI
أخبار لبنان
06:28

برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-09

مكتب نتنياهو: اتفاق غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية

LBCI
رياضة
2025-11-11

يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-09

مرقص: إستمرار إستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتّى نهاية العام 2026 وانجاز الخلية الجديدة

LBCI
خبر عاجل
2025-11-13

المبعوث الأميركي توم براك: سوريا ستعمل من الآن فصاعداً بنشاط معنا في مواجهة وتفكيك ما تبقّى من "داعش" والحرس الثوري الإيراني و"حماس" و"حزب الله" وستقف كشريك ملتزم في الجهد الدولي لتحقيق السلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:48

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية

LBCI
أخبار لبنان
03:59

جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية

LBCI
أخبار لبنان
03:55

وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..

LBCI
اقتصاد
03:50

وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي

LBCI
أخبار دولية
02:25

ترامب يلمح الى أنه اتخذ قرارا بشأن فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون

LBCI
آخر الأخبار
12:40

السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان

LBCI
حال الطقس
03:24

المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
14:11

البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن

LBCI
خبر عاجل
15:20

يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك

LBCI
اسرار
23:48

اسرار الصحف 15-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
09:30

الجيش الإسرائيليّ يزعم: ننفي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًا على اتهام اليونيفيل

LBCI
أخبار لبنان
06:28

برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

LBCI
أمن وقضاء
12:11

إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم

