باسيل بدأ جولته في بعلبك بزيارة دير سيدة المعونات
أخبار لبنان
2025-11-15 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
باسيل بدأ جولته في بعلبك بزيارة دير سيدة المعونات
استهل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل زيارته الى بعلبك بزيارة دير سيدة المعونات في بعلبك .
وكانت البداية بصلاة شكر بعدها استمع باسيل خلالها من الاب شربل طراد الى شرح عن الدير، فأشار الى انه شكل نقطة التقاء ومساحة للعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، والى أنه ايضا كان للدير الدور السياسي والوطني فكلما كان الامام موسى الصدر يزور المدينة كان يعرج على الدير.
وقال إن "الدير استوعب الكثير من اهلنا في بعلبك الهرمل خلال الحرب الاخيرة، وعلى رغم القصف لم نميز بين الاشخاص واستقبلنا الجميع كما استمرينا بالقداديس كالمعتاد".
واختتم باسيل زيارته الى الدير بكلمة دونها في السجل الذهبي.
ووضع باسيل اكليلا على نصب شهداء القوات المسلحة في شليفا.
وانتقل بعدها الى كنيسة سيدة البشارة العجائبية للروم الارثوذكس، حيث استقبله الاب غسان بركات الذي اشار الى أننا "نلتقي اليوم تحت نظر سيدة البشارة وقلوبنا ترتفع للصلاة، وقال: "حضورك بيننا هو علامة تقدير لشليفا والكنيسة ونصلي لان يكون هذا اللقاء نقطة تلاقٍ لأبناء المنطقة".
بعدها قدم الاب بركات ايقونة العذراء هدية لباسيل قبل ان ينتقل الى صالة الكنيسة ليلتقي اهالي البلدة.
وقال باسيل: "نفكر بالجيش والعسكريين المتقاعدين و اللقاء الكبير معهم ب٢٣ تشرين الثاني في البلاتيا، لكي نعيش بهذا اللقاء التكريم المعنى الحقيقي للاستقلال".
واكد أن "هذه المنطقة ترمز الى التلاقي الذي نجسده في افكارنا لان بديله هو الخراب والاقتتال. فالانسان يقاتل ليبقى بخصوصيته وفي أرضه، ونأتي اليوم لنتحدث الكلمة الجيدة و لنمد اليد للجميع، إذ يجب ان تعيش الناس بطمأنينة مع بعضها البعض وليس في خوف، وهذه رسالتنا في هذا الشرق.
واضاف باسيل: "اذا كان هدفنا السلام ومد يدنا للاخر وبين بعضنا كمسيحيين فهذا امر بديهي وطبيعي وليس ان نقفل طرقات او غيره".
وسأل: كيف نبقى اذا لم نعرف قيمة المنتشرين، هل نريد فقط ما لهم ولا نلتفت الى هويتهم وجنسيتهم؟ ان المنتشرين يحتاجون لعناية ويدعمون بخيرهم هذا البلد، فكيف نتنكر لحقوقهم بالانتخاب، وتأتي المصلحة الصغيرة لتفصلهم عن الوطن؟ وبدل ان نتشارك بانجازات قمنا بها للانتشار ولبنان نرى أنهم يفرطون بها ولهذا نرى كيف ان مجتمعنا يضعف".
الى ذلك، أكد رئيس "التيار الوطني الحر" من منزل الأستاذ شوقي نجيم في دورس، اننا "أتينا الى هذه المنطقة لا لنفتح مكتباً جديدا بل باباً جديداً في منطقة لم تعرف إلا المروءة. إننا نلتقي في منزل رفيق بشير الجميل واليوم بعض رفاق بشير لا يعرفون معنى ال ١٠٤٥٢ كلم مربع وعندما يقبلون أن يُشيَد حائط داخل ١٠٤٥٢ كلم مربع لا يكونون رفاق بشير.
وقال: "اننا في منطقة فيها الكثير من تاريخ لبنان"، مشيرا الى ان "المسيحيين والمسلمين ناضلوا فيها"، مشدداً على اننا "نمثل رسالة انتشرت في هذه الارض وستبقى بمفاهيمها لانها تمثل كل الناس وهي رسالة المحبة والسلام والعيش الواحد".
واضاف: "اذا بقي التيار مقفلاً على نفسه ينتهي واذا انفتح ولو خسر بعض الناس يغتني بمن هم في الخارج ويغتنون فيه، وهذا أيضاً ينطبق على جوهر قضية التيار ولبنان الذي لا نقبل بتقسيمه، فمن يستغني عنكم هنا ليكتفي بجبل لبنان يكون لا يفهم ما هو لبنان".
أخبار لبنان
جولته
بعلبك
بزيارة
المعونات
التالي
شعبة المعلومات تقبض عليهما يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية في مناطق كسروان
الحاج حسن: أميركا ليست وسيطاً عادلاً وهي من يقود المشروع الصهيوني في المنطقة
السابق
6
أخبار لبنان
09:30
الجيش الإسرائيليّ يزعم: ننفي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًا على اتهام اليونيفيل
أخبار لبنان
09:30
الجيش الإسرائيليّ يزعم: ننفي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًا على اتهام اليونيفيل
7
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
أخبار لبنان
06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"
8
أمن وقضاء
12:11
إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم
أمن وقضاء
12:11
إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم
