معوض يتابع لقاءاته السياسية في سيدني

تابع رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض لقاءاته السياسية في سيدني، ضمن جولة تهدف إلى تعزيز الروابط بين أوستراليا ولبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية.



وفي هذا الإطار، عقد معوّض اجتماعاً معمّقاً ومثمراً مع الدكتور أندرو شارلتون، رئيس مجموعة أصدقاء لبنان في البرلمان الفدرالي، وأمين مجلس الوزراء، ووزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم لبنان في قطاعات الابتكار والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأسترالية واللبنانية.



كما لبّى معوّض دعوة رسمية إلى برلمان ولاية نيو ساوث ويلز، حيث استقبلته السكرتيرة البرلمانية لرئيس الحكومة النائبة جوليا فين، في حضور الوزير الظلّ وراعي أصدقاء لبنان الليبراليين في الولاية جهاد ديب، النائب مارك كوري، النائب الدكتور ديفيد صليبا، والنائبة تينا أياد.



وتناول اللقاء دور الجالية اللبنانية في الحياة السياسية الأوسترالية، والدعم الممكن للبنان في هذه المرحلة الدقيقة.



وأعرب معوّض عن فخره برؤية أوستراليين من جذور لبنانية يحتلون مواقع قيادية في المؤسسات الأوسترالية، مؤكداً أنّ "مستقبل لبنان يستحق الاستثمار، وأنّ شركاء صادقين قادرين معه على مساعدته للنهوض مجدداً".