الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يطلق النار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل والموضوع يُعالج

أخبار لبنان
2025-11-16 | 08:21
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يطلق النار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل والموضوع يُعالج

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "في وقت سابق اليوم تم رصد شخصيْن مشتبه بهما في محيط الحمامص جنوبي لبنان، حيث قامت قواتنا بإطلاق نار تحذيري لابعادهما، فابتعدا عن المنطقة دون وقوع إصابات".

وقال أدرعي عبر "إكس": "بعد فحص الحادث، تبيّن أن المشتبه بهما هما جنديان من قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" كانا يقومان بدورية في الميدان، وقد جرى تصنيفهما كمشتبه بهما بسبب سوء الأحوال الجوية. الحادث قيد التحقيق".

ولفت الى أن الجيش الاسرائيلي لم يطلق نار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل، والى أن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية.
 

أخبار لبنان

الجيش

الاسرائيلي

النار

متعمد

باتجاه

اليونيفيل

والموضوع

يُعالج

معوض يتابع لقاءاته السياسية في سيدني
باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-03

الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار نحو قوات اليونيفيل في لبنان "لم يكن بشكل متعمد"

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

اليونيفيل: الهجمات الإسرائيلية على جنودنا والجيش اللبناني قرب مارون الراس انتهاك خطير للـ1701

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-29

رئيس الوزراء القطريّ من نيويورك: الهجوم على جنود إسرائيليين انتهاك لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-10

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أخبار لبنان
11:00

هاني: فتح الأسواق السعودية يعيد الحياة لشرايين التصدير الزراعي اللبناني… وهذه أبرز الأرقام

LBCI
أخبار لبنان
10:31

اعتصام تضامنيّ مع الأسرى في السجون الاسرائيلية

LBCI
أمن وقضاء
09:57

شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:49

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

LBCI
حال الطقس
2025-10-29

إرتفاع بدرجات الحرارة غدًا... هذه تفاصيل طقس لبنان

LBCI
فنّ
2025-09-16

وفاة عملاق السينما الأميركية روبرت ريدفورد عن 89 عاما

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-01

جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-12

سلام في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة": لا مجال لأي تهاون مع معنف أو متحرش... ودعوة لنساء لبنان للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات

LBCI
أخبار دولية
07:18

نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:58

انطلاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت…ماذا في جديدها؟

LBCI
أخبار لبنان
04:49

"حزب الله" أحيا ذكرى شهداء دبعال وعزالدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب كله

LBCI
أخبار لبنان
04:21

الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا

LBCI
أخبار لبنان
02:20

حسن خليل يلتقي عراقجي

LBCI
أخبار لبنان
14:12

باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر

LBCI
أخبار لبنان
09:49

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

LBCI
أمن وقضاء
03:22

توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء

LBCI
حال الطقس
03:35

مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد

LBCI
أمن وقضاء
03:16

وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:20

حسن خليل يلتقي عراقجي

LBCI
خبر عاجل
10:12

مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة

LBCI
أخبار لبنان
05:48

بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية

