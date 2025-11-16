أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يطلق النار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل والموضوع يُعالج

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "في وقت سابق اليوم تم رصد شخصيْن مشتبه بهما في محيط الحمامص جنوبي لبنان، حيث قامت قواتنا بإطلاق نار تحذيري لابعادهما، فابتعدا عن المنطقة دون وقوع إصابات".



وقال أدرعي عبر "إكس": "بعد فحص الحادث، تبيّن أن المشتبه بهما هما جنديان من قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" كانا يقومان بدورية في الميدان، وقد جرى تصنيفهما كمشتبه بهما بسبب سوء الأحوال الجوية. الحادث قيد التحقيق".



ولفت الى أن الجيش الاسرائيلي لم يطلق نار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل، والى أن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية.