سوريا تسلّم لبنان 17 مواطنا دخلوا المياه الإقليمية السورية بطريقة غير شرعية

سلمت سوريا 17 مواطناً لبنانياً، إلى السلطات اللبنانية المختصة، كانوا قد احتُجزوا لدى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، إثر دخولهم المياه الإقليمية بطريقة غير شرعية بواسطة ثلاثة قوارب، بحسب ما أفادت وكالة "سانا".



وتم رصد القوارب من قبل دوريات خفر السواحل السوري، التي سارعت فوراً للتحقق من هوية هذه القوارب وأسباب دخولها، ليتبين بعد الفحص أنها مخصصة للصيد.