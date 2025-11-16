الأخبار
تكريم الشاعر موسى زغيب بوسام الاستحقاق اللبنانيّ الفضي

أخبار لبنان
2025-11-16 | 15:03
مشاهدات عالية
تكريم الشاعر موسى زغيب بوسام الاستحقاق اللبنانيّ الفضي
4min
تكريم الشاعر موسى زغيب بوسام الاستحقاق اللبنانيّ الفضي

حلّ "ملك الزجل اللبناني" الشاعر  موسى زغيب مكرَّمًا في جامعة الروح القدس – الكسليك، في احتفال أقامته نقابة شعراء الزجل في لبنان وعائلته، بمناسبة منحه وسام الاستحقاق اللبنانيّ الفضيّ ذو السعف.

 

وقد قلّد وزير الثقافة غسان سلامة الشاعر موسى زغيب وسام الاستحقاق اللبنانيّ الفضي ذو السعف، ناقلًا إليه تحيات وتهاني كل من رئيس الجمهورية جوزف عون والرئيسين بري وسلام.

 

ثم تلا كلمة رئيس الجمهورية، وجاء فيها: "تقديرًا لعطاءاتك الفنية والثقافية على مدى أكثر من سبعين عامًا، والتي أغنت مكتبة الشعر الزجلي بأدبيات شعرية تجسّد التراث اللبناني العريق بأبعاده التاريخية والفلسفية العميقة، قرّر فخامة رئيس الجمهورية منحكم وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف، وكلفني، فشرّفني أن أقلّدكم إياه في هذه المناسبة، متقدّمًا منكم بأحرّ التهاني."

 

وافتُتح الاحتفال، بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه عرض فيلم وثائقي تناول مسيرة الشاعر موسى زغيب، فعُرضت مقتطفات من قصائده وشهادات لأبنائه وبعض الشعراء والأصدقاء، نوّهت بالمكانة الأدبية الرفيعة للمكرَّم ودوره في صون التراث الشعبي اللبناني.

 

ثم ألقى ممثّل رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب البروفسور جوزف مكرزل، عميد كلية الآداب والفنون الأب الدكتور فريد المجبر كلمة رحّب فيها بالحضور في رحاب الجامعة "التي شكّلت منذ تأسيسها حصنًا لحماية التراث اللبناني وصون الذاكرة الوطنية والاحتفاء بمبدعي لبنان".

 

وأكد أنّ اختيار جامعة الروح القدس – الكسليك لاحتضان هذا التكريم هو الخيار الطبيعي، كونها تحافظ 

على جذورها اللبنانية وتنفتح على الإنسان والثقافة، وتبقى البيت الطبيعي لكلّ مبدع حمل لبنان في قصيدته ولكل شاعر جعل من لغتنا وهويتنا جسرًا نحو العالم.

كلمات الشعراء وتأكيد أهمية الزجل

 

وتوالت الكلمات والقصائد لكلّ من الشعراء: الدكتور سهيل مطر، مازن غنّام، إبراهيم شحرور، جريس البستاني، أنطون زغيب، والإعلامي وليد عبود، حيث أشادوا بمسيرة المكرّم الغنيّة، وأجمعوا على أنّ موسى زغيب يمثّل أحد أعمدة الشعر الزجلي اللبناني وصوتًا يرسّخ الهوية الثقافية اللبنانية.

وأشاد المتحدّثون بعبقريته وإبداعه وبحبّه للوطن والأرض والناس، ولا سيّما بلدته حراجل، مشدّدين على ضرورة إدراج اللغة العامية والزجل في المناهج الدراسية، لأنّ الوقت قد حان لإنصاف روّاد الزجل والأغنية اللبنانية، وفي طليعتهم موسى زغيب، ومن سبقه من أعلام مثل: خليل روكز، أسعد السبعلي، الشحرور، إدوار حرب، ميشال طراد، طليع حمدان...، وصولًا إلى الرحابنة وفيروز، معتبرين أن تجاهل هذا الإرث "عيب وحرام" بحق الثقافة اللبنانية.

 

كما ألقى نقيب شعراء الزجل في لبنان بسام حرب، قصيدة استذكر فيها الصداقة التي كانت تجمع والده الراحل إدوار حرب بالمكرَّم.

 

واختُتم الاحتفال بكلمة رئيس الجمهورية اللبنانية التي ألقاها ممثله الوزير سلامة، حيث تحدّث عن أهمية الشعر في إمتاع المستمعين، مؤكدًا أنّ الشعر، بفصحاه وعاميّته، نبعٌ واحد يتدفّق من الروح ذاتها، وأنّ الشعر العامي لا يقلّ شأنًا عن نظيره الفصيح، بل يتطلّب قدرًا أكبر من سرعة البديهة وعمقًا في مخاطبة الجمهور وقدرة على الاندماج في فريق يتبارى ويتهيأ لخوض التحدّي.

 

وأشار إلى أنّ تسجيل الزجل اللبناني على لائحة اليونسكو ما كان ليتحقّق لولا وجود نجم ساطع في سماء هذا الفن، لعب دورًا محوريًا في هذا الإنجاز، وهو الشاعر موسى زغيب، الذي "نحت الكلمة وساق المعنى بمهارة شاعر يعرف حجم إرثه".

 

ولفت إلى أنّ موسى زغيب حمل الزجل اللبناني إلى أبناء الانتشار، ناقلًا إليهم جزءًا من الوطن، ليشعروا أنّهم ليسوا غرباء عن أرضهم الأم. وأكد أنّه كان واحدًا من أبرز البنّائين الذين أسّسوا لاعتبار الزجل اللبناني تراثًا عالميًا يستحقّ الاحترام والحماية.

 

واختتم الوزير سلامة بأنّ تكريم أمثال موسى زغيب هو تكريم للهوية الثقافية اللبنانية بكل غناها ووجدانها.

