مخزومي: على الحكومة الاستفادة من الدعم الدولي والانتقال إلى خطوات تنفيذية تدعم مسار الإصلاح

رأى النائب فؤاد مخزومي أن "المؤتمر المنعقد هذه الأيام في بيروت، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء الماليين الدوليين، يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي للمساهمة في دعم مسار التعافي في لبنان".



وأكد في منشور على منصة "إكس" أنه من أجل تحويل هذه الإرادة إلى خطوات ملموسة، "من الضروري تعزيز الإجراءات الهادفة إلى ضبط الاقتصاد الموازي وتحسين معايير الشفافية المالية، بما في ذلك معالجة ملف جمعية القرض الحسن ضمن إطار قانوني واضح".



ودعا الحكومة اللبنانية إلى الاستفادة من هذا الزخم والدعم الدولي، والانتقال من مرحلة النقاش إلى خطوات تنفيذية تعزز الثقة وتدعم مسار الإصلاح، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الوطن والمواطنين.