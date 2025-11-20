الجميل إستهل زيارته لواشنطن بلقاءات في البيت الأبيض

عقد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في مستهل زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن سلسلة لقاءات في البيت الأبيض، تناولت التطورات في لبنان وسبل دعم مسار بناء الدولة وتعزيز السيادة، مع تأكيد أهمية الدعم الأميركي للجيش اللبناني كمؤسسة ضامنة للاستقرار.وتحدث النائب الجميل بدعوة من السفير السابق دايفيد هيل و"معهد الشرق الأوسط"، أمام مجموعة ضمت عددًا من صانعي القرار الأميركيين وممثلين عن مراكز أبحاث ومؤسسات حكومية أميركية، فعرض للأوضاع السياسية في لبنان، وجرى نقاش معمق حولها، وللتحديات المطروحة في المرحلة المقبلة.ويرافق النائب الجميل في جولته، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبد الله ومدير مكتب واشنطن في جهاز العلاقات الخارجية في الحزب زاهي أبي يونس.