الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المكتب الاعلامي لوزارة الأشغال رداً على تصريحات عطية: النقد مرحب به شرط الدقة
أخبار لبنان
2025-11-21 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
المكتب الاعلامي لوزارة الأشغال رداً على تصريحات عطية: النقد مرحب به شرط الدقة
تعبيقاً على المواقف الصادرة عن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب النائب سجيع عطية اوضح المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال الآتي:
أولًا: إذ تأسف الوزارة لاعتماد خطاب انفعالي لا يخدم النقاش البناء المطلوب، تؤكد أن النقد الموضوعي مرحب به دائماً بل ومطلوب شرط أن يستند إلى معطيات دقيقة وبعيدة عن أي تجنٍ أو مبالغة وعدم تجاهل ما تقوم به الوزارة من جهود وواجبات ومهام لمعالجة تراكمات سنوات من الإهمال المزمن لاسيما بحق الشمال وعكار تحديداً.
ثانياً: إن وزارة الأشغال العامة والنقل لم ولن تغيب يوماً عن أي جلسة نقاش تتعلق بعمل الوزارة إلّا وفق الأصول والأعراف الدستورية وبعد إبلاغ الجهات المختصة ومع ذلك لن يكون الوزير رهينة لمزايدات أو استعراضات لا تخدم الدولة ولا المواطنين أما لناحية ما حصل في جلسة المناقشة فهي تزامنت مع التزام مسبق مع وزير المالية في تحقيق نقلة نوعية في مرفأ بيروت لجهة الماسحات الضوئية الجديدة ودورها في تعزيز الشفافية ومكافحة التهريب ورفع معايير السلامة والأمن وتعزيز ثقة الدول المجاورة حيث بدأت البشائر مع قرب عودة الصادرات إلى سابق عهدها قريباً.
ثالثاً: أما الاتهامات المتعلقة برشاوى وسوء الإدارة والتي تشكل إساءة للوزارة التي تعمل بشفافية كاملة رغم الشغور الحاد الذي يصل إلى أكثر من %86 من ملاكها وهي تضع جميع ملفاتها بتصرف القضاء والجهات الرقابية المختصة وإذا كان لدى أي كان أي مُعطى جديد فمكانه الطبيعي القضاء وليس المنابر الإعلامية. وسعادة النائب كما سائر المعنيين سبق وأن تعاطوا مع الإدارة بموظفيها وشغورها ووضعها فماذ تغير بين الأمس واليوم؟؟؟
رابعاً: لناحية ما ورد في كلام سعادة النائب عن أن موازنة صيانة الطرق التي تعمل بموجبها الوزارة هي بحدود 600 مليون د.أ. "وتكفي لتبليط البحر"، نبدي كامل الاستغراب كون هذا المبلغ بعيد جداً جداً عن الواقع، ففي العام الحالي التي استلمت فيه حكومتنا المهام كانت الموازنة بمجملها 230 مليون د.أ. مخصصة لكامل شبكة الطرق )أوتوستراد – دولي – رئيسي (... والمبلغ الذي تم توزيعه لمختلف الأقضية بعد لحظ تأهيل الشبكة الدولية والرئيسية لا يتعدى 160 مليون د.أ. فيما موازنة العام 2024 كانت موزعة من قبل وزير الأشغال السابق أما موازنة العام 2026 فلم يبدأ العمل بها لتاريخه.
إن الوزارة سعت إلى زيادة موازنتها في مشروع العام 2026 وتأمل من رئيس لجنة الأشغال المساعدة والمساهمة في تأمين احتياجات الوزارة في أعمال تأهيل شبكة الطرق عند مناقشة الموازنة في المجلس النيابي.
خامساً: أما القول بعدم وجود متابعة وإشراف على الأشغال والأعمال الجاري تنفيذها فمن المؤسف والمستغرب من سعادة النائب رئيس لجنة الأشغال والنقل هذا الادعاء باعتبار أنه سبق وأن اطلع على ما أنجزته الوزارة لناحية الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة وعبر مناقصات عمومية وتكليفها أعمال الإشراف والمتابعة وإصدار كشوفات المتعهدين واستلام الأشغال وهي خطوة تشكل سابقة لم تحصل منذ أكثر من عشرين عاماً في عمل الوزارة وتعزز جداً الرقابة والشفافية وتحقيق الأهداف المرجوة.
وشدد المكتب على أن وزارة الأشغال تؤكد احترامها الكامل لدور مجلس النواب الرقابي على أعمال الوزارة، مشيرة الى أنها ماضية في تنفيذ خططها ومشاريعها خدمةً للمواطنين وأنها تعتبر الأعمال التي تقوم بها واجبٌ عليها وليس منةً من أحد.
كما أكد أن الوزارة لن تقف أمام محاولات الضغط أو العرقلة من اي جهة كانت وأنها ستبقى أبداً ملتزمةً العمل وفق القانون والقانون فقط وبنهج العمل الهادئ والمسؤول مع الاستعداد لأي نقاش مباشر علني ومتلفز.
أخبار لبنان
الاعلامي
لوزارة
الأشغال
تصريحات
عطية:
النقد
الدقة
التالي
عون: لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي ولاسيما بعد انسحاب "اليونيفيل"
حزب الله في ذكرى الاستقلال: لبنان ما زال عرضة للعدوان… والتمسّك بعناصر القوة ضرورة وطنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-04
المكتب الاعلامي لافرام ردا على أحد المواقع: هذا الخبر ملفّق وسيكون موضع متابعة
أخبار لبنان
2025-11-04
المكتب الاعلامي لافرام ردا على أحد المواقع: هذا الخبر ملفّق وسيكون موضع متابعة
0
أخبار لبنان
2025-10-02
المكتب الاعلامي لوزيرة التربية: نتمسك بالاحترام المتبادل ونستنكر الاجتزاء المتعمد للتصريحات
أخبار لبنان
2025-10-02
المكتب الاعلامي لوزيرة التربية: نتمسك بالاحترام المتبادل ونستنكر الاجتزاء المتعمد للتصريحات
0
أخبار لبنان
2025-10-02
المكتب الاعلامي لوزارة المالية: لا قرار بوقف إدخال الحاويات الى مرفأ طرابلس
أخبار لبنان
2025-10-02
المكتب الاعلامي لوزارة المالية: لا قرار بوقف إدخال الحاويات الى مرفأ طرابلس
0
أخبار لبنان
2025-09-18
لجنة الأشغال تابعت درس موضوع ترسيم الحدود مع قبرص.. عطيه: خلاف قانوني على إحتساب المساحة
أخبار لبنان
2025-09-18
لجنة الأشغال تابعت درس موضوع ترسيم الحدود مع قبرص.. عطيه: خلاف قانوني على إحتساب المساحة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:56
البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان يوجّه رسالة بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني
أخبار لبنان
09:56
البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان يوجّه رسالة بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني
0
أخبار لبنان
09:05
جابر افتتح مشروع محطة الطاقة الهجينة في "الريجي": الدولة مصممة على المضي ببرنامج شفاف مع صندوق النقد
أخبار لبنان
09:05
جابر افتتح مشروع محطة الطاقة الهجينة في "الريجي": الدولة مصممة على المضي ببرنامج شفاف مع صندوق النقد
0
أخبار لبنان
08:31
عون: لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي ولاسيما بعد انسحاب "اليونيفيل"
أخبار لبنان
08:31
عون: لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي ولاسيما بعد انسحاب "اليونيفيل"
0
أخبار لبنان
07:36
حزب الله في ذكرى الاستقلال: لبنان ما زال عرضة للعدوان… والتمسّك بعناصر القوة ضرورة وطنية
أخبار لبنان
07:36
حزب الله في ذكرى الاستقلال: لبنان ما زال عرضة للعدوان… والتمسّك بعناصر القوة ضرورة وطنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-15
إليكم أبرز الفائزين في جوائز إيمي بنسختها السابعة والسبعين
فنّ
2025-09-15
إليكم أبرز الفائزين في جوائز إيمي بنسختها السابعة والسبعين
0
آخر الأخبار
2025-10-28
الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-10-28
الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة
0
خبر عاجل
17:06
وزير الخارجية: عدد المسجلين بلغ 152 ألفاً مع اقفال باب التسجيل لإقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية لعام 2026
خبر عاجل
17:06
وزير الخارجية: عدد المسجلين بلغ 152 ألفاً مع اقفال باب التسجيل لإقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية لعام 2026
0
أخبار لبنان
2025-11-18
وزارة الشؤون الاجتماعية: الاستفادة من برنامج البدل النقديّ تُمنح فقط لمن تثبت أهليّتهم استنادًا إلى الشروط
أخبار لبنان
2025-11-18
وزارة الشؤون الاجتماعية: الاستفادة من برنامج البدل النقديّ تُمنح فقط لمن تثبت أهليّتهم استنادًا إلى الشروط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:16
تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية
تقارير نشرة الاخبار
07:16
تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية
0
أخبار لبنان
06:51
جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا
أخبار لبنان
06:51
جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا
0
أخبار لبنان
06:48
بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال
أخبار لبنان
06:48
بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال
0
أخبار لبنان
04:03
سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير
أخبار لبنان
04:03
سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير
0
أخبار لبنان
01:08
الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة
أخبار لبنان
01:08
الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
0
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
2
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
5
أخبار لبنان
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
أخبار لبنان
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
6
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
7
خبر عاجل
11:43
الرئيس السوريّ أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانيّ طارق متري للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
خبر عاجل
11:43
الرئيس السوريّ أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانيّ طارق متري للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
8
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More