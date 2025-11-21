البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان يوجّه رسالة بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني

وجّه كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، رسالة وطنية في مناسبة عيد الاستقلال اللبناني، أكد فيها أن هذا اليوم "ليس مجرّد ذكرى تاريخية، بل مسار تضحيات ونضالٍ متواصل يعبّر عن إرادة شعبٍ آمن بأن للبنان رسالة خاصة بين الأمم".



وشدّد غبطته على أنّ لبنان، رغم ما مرّ به من حروب وأزمات وامتحانات قاسية، "ظلّ يحمل روح الحرية والعيش المشترك، وبقي شعبه متمسّكًا بأرضه وبقيمه وإيمانه بأن هذا الوطن قادر على النهوض مهما اشتدت الظروف".



وأشار إلى أنّ عيد الاستقلال هذا العام "يشكّل محطة لتجديد العهد تجاه وطن يحتاج اليوم إلى وحدتنا قبل أي شيء آخر، وإلى تعاونٍ صادق لبناء دولة عادلة تحت ظل رئيسها العماد جوزاف عون و مساعديه لرفع اوجاع اللبنانيين و استعادة ثقتهم بوطنهم ".



وفي ختام رسالته، رفع البطريرك ميناسيان الصلوات من أجل الوطن، سائلاً الرب أن "يبارك مسيرة لبنان، ويوحّد قلوب أبنائه، ويمنح مسؤولي الدولة الحكمة والقوة لخدمة الخير العام".



كما وجّه البطريرك ميناسيان رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية جوزاف عون بمناسبة عيد الاستقلال، معربةً عن تقديرها للدور الوطني الذي يقوم به فخامته.