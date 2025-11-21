الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان يوجّه رسالة بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني

أخبار لبنان
2025-11-21 | 09:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان يوجّه رسالة بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان يوجّه رسالة بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني

وجّه كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، رسالة وطنية في مناسبة عيد الاستقلال اللبناني، أكد فيها أن هذا اليوم "ليس مجرّد ذكرى تاريخية، بل مسار تضحيات ونضالٍ متواصل يعبّر عن إرادة شعبٍ آمن بأن للبنان رسالة خاصة بين الأمم".

وشدّد غبطته على أنّ لبنان، رغم ما مرّ به من حروب وأزمات وامتحانات قاسية، "ظلّ يحمل روح الحرية والعيش المشترك، وبقي شعبه متمسّكًا بأرضه وبقيمه وإيمانه بأن هذا الوطن قادر على النهوض مهما اشتدت الظروف".

وأشار إلى أنّ عيد الاستقلال هذا العام "يشكّل محطة لتجديد العهد تجاه وطن يحتاج اليوم إلى وحدتنا قبل أي شيء آخر، وإلى تعاونٍ صادق لبناء دولة عادلة تحت ظل رئيسها العماد جوزاف عون و مساعديه لرفع اوجاع اللبنانيين و استعادة ثقتهم بوطنهم ".

وفي ختام رسالته، رفع البطريرك ميناسيان الصلوات من أجل الوطن، سائلاً الرب أن "يبارك مسيرة لبنان، ويوحّد قلوب أبنائه، ويمنح مسؤولي الدولة الحكمة والقوة لخدمة الخير العام".

كما وجّه البطريرك ميناسيان رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية جوزاف عون بمناسبة عيد الاستقلال، معربةً عن تقديرها للدور الوطني الذي يقوم به فخامته.

أخبار لبنان

روفائيل

بيدروس

الحادي

والعشرون

ميناسيان

يوجّه

رسالة

بمناسبة

الاستقلال

اللبناني

LBCI التالي
رئيس الكتائب يلتقي السفيرة معوض في السفارة اللبنانية في واشنطن: لتسجيل المغتربين
الجيش: جرح عسكري في انفجار جسم مشبوه في محيط مركز للجيش في وادي زبقين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

الرئيس عون عرض التطورات مع سفير فرنسا ويوجه رسالة الاستقلال الثامنة من مساء غد

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-12

وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك في مناسبة يوم الاستقلال الأرمنيّ: نستحضر صرخة شعب دفع أثمانًا باهظة من دمائه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:43

"الداخلية و"الخارجية" أعلنتا انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الإنتخابات: عدد المسجلين بلغ 151,985

LBCI
أخبار لبنان
10:40

الجميّل يختتم زيارته الى واشنطن: لدعم الجيش وتعزيز سيادة الدولة وضمان مشاركة المغتربين في الانتخابات

LBCI
أمن وقضاء
10:19

الجمارك تضبط طنّين من ورق العريش المكبوس المهرّب وزيت نباتي مغشوش

LBCI
أخبار لبنان
10:18

رجي وضع إكليلًا من الزهر على ضريح الرئيس الراحل كميل شمعون في دير القمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

الصدي بحث في الأردن الربط الكهربائي وإستجرار الغاز

LBCI
أخبار دولية
2025-11-19

ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"

LBCI
موضة وجمال
00:00

تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-18

يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:16

تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية

LBCI
أخبار لبنان
06:51

جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
06:48

بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال

LBCI
أخبار لبنان
04:03

سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير

LBCI
أخبار لبنان
01:08

الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:38

ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
20:19

سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:18

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
موضة وجمال
00:00

تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
أخبار لبنان
12:07

ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
12:11

مقررات الجلسة الحكومية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More